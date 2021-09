Hellsing: Behrn arena blev lika tyst som i fjol för en stund – men förlusten påverkar inte min tro på årets Örebro

Behrn arena var så full som den får vara innan den 29 september och skapade en magisk inramning den här SHL-premiären. Många av de som var här var inte här på en enda match i fjol. Det var som att de ville vråla ur sig all hejarop som de inte fick vråla ut i fjol.

En magisk stämning. Och åter en påminnelse att vi är på väg mot bättre tider. Det här är den enda matchen vi får med restriktioner i den här hallen. Hur det kommer låta när det är fullt går knappt att ta in.

Men glädjen och stämningen skulle komma av sig Rögle gjorde 1–0 i första perioden. En lång passning från egen zon där Marcus Hardegård blev alldeles för het och gick bort sig fullständigt, vilket gav Tyler Kelleher fri gata fram till ledningsmålet. När sedan 2–0 kom var det plötsligt för en kort stund ungefär lika tyst i Behrn arena som det var under förra säsongen.

Den härliga hemmapubliken kom dock igång igen och även deras favoritlag. Men Örebro kom inte närmare än Kristian Näkyvä 2–3-reducering i tredje. Sedan stängde Rögle igen butiken.

Jag har återkommit till ett ord under hela försäsongen: Stabilitet. Örebro har känts hur stabila som helst, inte minst bakåt där man inte släppt in fler än två mål i någon match. Men inte ens halvvägs in i den här SHL-premiären hade man släppt in tre. Det tredje en läckerbit från Rögle, sådant som man bara kan applådera åt. Ängelholmarna har tappat mängder med spetsspelare men ser ändå så ruskigt starka ut. Tvillingarna Abbott har verkligen en förmåga att få ut så mycket av sin trupp.

Den förmågan har även Niklas Eriksson som på förhand förfogar över det bästa spelarmaterialet Örebro haft i SHL där nyförvärven gett en extra fin krydda. Men mot Rögle var det stommen från i fjol som visade mest och bäst. Emil Larsson spelade med pondus, Gustav Backström visade ledaregenskaper och Kristian Näkyvä gjorde två mål för att nämna några exempel.

Desto tyngre för de nya stjärnspelarna. En sådan som Juuso Puustinen, som ska vara en matchvinnartyp, plockades bort sista halvan av tredje perioden. Det är klart det väcker en del oro när den som ska göra målen bänkas när uppdraget för stunden är att göra just mål. Men det går inte att ifrågasätta beslutet från Eriksson. Det behövdes energi, men det var sannerligen inget han bidrog med. Det gäller dock att ge finländaren tid. Det ska finnas i åtanke att han fick halva försäsongen förstörd av skada och ligger efter vad gäller matchform.

Förlust när det väl var allvar efter ett segertåg på försäsongen. Men att ta fram motorsågen och dra i varningsklockor är att göra det alldeles för lätt för sig.

Jag vill återkomma till Rögle. Örebro mötte en riktigt bra motståndare, som dessutom har tävlingsmatcher i benen från CHL. Det ska vi givetvis ha i åtanke. Ängelholmarna kommer vara med i toppen i år igen. Och min tro och övertygelse att Örebro också kommer kunna vara med där förändras inte av en premiärförlust. Känslan var att det var två topplag som spände musklerna mot varandra och att Rögle den här gången var starkast. Svårare än så behöver det inte vara.