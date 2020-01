Hellsing: När vi inte trodde det kunde bli mer välregisserat – måljublet det högsta jag upplevt i Behrn arena

Under alla dessa år jag bevakat Örebro Hockey har jag varit på plats på en majoritet av Örebro Hockeys träningar. NA har genom åren i stort sett varit de enda medierepresentanterna som rapporterat därifrån. I stort sett fri tillgång till spelarna och jag har sällan behövt tänka på konkurrens från andra medier. Hockeyreporter-tillvaron i Behrn arena har varit rätt så behagligt på så vis, även om jag egentligen mer gillar att tävla mot andra tidningar.

Men säsongen 2019/2020 liknar ingen annan på så sätt. Reportertillvaron är visserligen behagligt på sitt sätt fortfarande, men det är betydligt oftare jag har sällskap av konkurrenter på läktarplats när laget slipar på detaljer inför nästa match. Det är betydligt mer bevakning av laget än tidigare. En vecka i november var det någon representant från riksmedia varje dag. En väsentlig skillnad när de annars brukar dyka upp någon enstaka gång per säsong.

Anledningen stavas förstås Örebros succé. Säsongens stora överraskningslag. Det laget som inte en jävel utanför 019-området brydde sig om tidigare har tack vare oväntad framgång blivit en angelägenhet. En annan som nästintill haft patent på Örebrobevakningen har fått kavla upp ärmarna och tävla lite mer mot andra. Och det gillar jag som sagt.

Men när jag trodde att det inte skulle bli så värst mycket hetare så blev det just det när Robin Kovacs blev klar för Örebro med omedelbar verkan. Ibland får man passa sig för att ta i för mycket när man beskriver saker och ting, men nog går det med fog att säga att övergången skakade om Hockeysverige. Att det dessutom skulle bli debut mot just Luleå för Kovacs gav förstås det hela en ytterligare krydda. C More agerade snabbt och bytte huvudmatch i torsdagens sändning från Leksand–Djurgården till Örebro–Luleå.

Jag vet inte när jag senast var med om en så upphaussad match på förhand. Och vi var på väg mot ett duktigt antiklimax.

Mål i baken i första minuten i Kovacs första byte. Som sedan hade tredjeassist till gamla lagkamraterna till 0–2 på tavlan. Ingen kunde protestera mot att rubricera det hela som en mardrömsdebut.

Aaron Irving gjorde sin andra match efter sin fem matcher långa avstängning. Efter tacklingen på Jonas Berglund lär det kunna bli minst fem matcher till på läkarplats.

Jag själv tycker inte det såg så värst farligt ut, och blir inte mer övertygad av repriserna. Men den tog uppenbarligen illa och av den nivå domarna hållit tidigare så var det inte förvånande att matchstraffet kom. Jag kan ändå inte låta bli att tycka att det kändes hårt.

Men Örebro klarade med bravur av de fem minuterna med en man mindre och sedan ytterligare två minuter när Kristian Näkyvä åkte ut kort efter.

Där och då hände något. Plötsligt en medstuds som Marcus Weinstock tog tillvaro på till en reducering. Örebro hade fått tag i lillfingret och tog sedan hela handen.

För två powerplaymål (!) senare var det vänt till 3–2. Båda gångerna med Robin Kovacs som regissör och passningsläggare. Framför allt assisten till Shane Harpers 2–2 var klass. Det hajpade nyförvärvet vände mardrömsstart till drömdebut.

Det var ju egentligen redan tillräckligt välregisserat redan på förhand med att möta Luleå. Men som det artade sig fick den här pjäsen ytterligare en akt. Och Kovacs spelade huvudrollen i den.

Det här såg jag verkligen inte komma efter två perioder, men det här Örebrolaget upphör aldrig att överraska och skämma bort oss på samma gång. Och måljublet vid Ryan Stoas 3–2, är det det högsta jublet som vi någonsin upplevt i Behrn arena? Jag hade gärna haft en decibelräknare. En mäktig upplevelse var det i alla fall och en match jag inte kommer att glömma. Det här var hur häftigt som helst.

.