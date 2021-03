Hellsing: Tryggheten och tron tog Örebro till kvartsfinal – Eriksson har all anledning att vara stolt

Den 17 december förlorade Örebro hemma mot Frölunda, 1–6. Det blev också Mathias Bromés sista match i den röd tröjan. Lagets bäste spelare lämnade för NHL och nog fanns det en osäkerhet vart säsongen nu skulle ta vägen.

Örebro var vid det läget fyra i tabellen och hade ett poängsnitt på 1,84 vilket då var näst bäst bakom Rögle.

Det skreks efter ersättare. Både från fans men också från oss i media. Inte för att det skulle gå att hitta en ny Mathias Bromé men i alla fall någon som kunde säkra upp bredden. Och kanske göra jackpot i någon form av spets.

Utöver en superbillig men likväl misslyckad chansning med Josh Ho-Sang så blev det dock att hålla till godo med det man hade. Den osäkra ekonomin tillät inga större utsvävningar och till slut satte man en stor tilltro till det material som fanns till förfogande. Gruppen som fanns där redan innan Mathias Bromé lånades in var de som skulle slutföra uppdraget, att säkra topp sex.

De lyckades. Örebro kommer för andra gången i klubbens historia spela SM-kvartsfinal. Spelarna som skulle göra det från första början var också de som såg till att så blev fallet. Mathias Bromé var en finfin injektion de första 23 matcherna. Men med hans avsked kom aldrig det där tappet. Poängsnittet utan Bromé har gått från 1,84 till 1,71 – ett klart hanterbart tapp och som sämst faller Örebro endast två placeringar.

Framgångsreceptet består som alltid av flera ingredienser men jag vill hävda att just den här starka tilltron på spelarmaterial och spelidé är den största faktorn. Alla vet vad de ska göra, alla vet att de kan bidra. Alla vet att de kan slå alla lag. Niklas Eriksson har präntat in en tro och en övertygelse i det här laget, vilket gör att det går att hantera tunga spelartapp.

Sedan tror jag just den här övertygelsen om egna förträffligheten ibland skjutit dem själva i foten med en del magplask till insatser och förluster under våren. Men den har också varit en faktor till att snabbt kunna studsa tillbaka och inte dra på sig de här längre svackorna. Endast en gång har Örebro förlorat tre raka under säsongen. Då ska vi också veta att man tog den tredje förlustmatchen (Luleå hemma) till straffar. Det här kan vi definitivt tillskriva nyss nämnda grundtrygghet och övertygelse om den egna förmågan.

Sedan har det förstås inte skadat att det finns en hel del offensiv spets i laget. Där finns egentligen spetsspelare i varje kedja som kan göra mycket poäng. Nog säger det en del när man kan ha en måltjuv som Linus Öberg i en fjärdekedja.

På det en backsida som absolut är en av SHL:s bästa, kanske den bästa med Robin Salo som den absoluta spetsen. En etablerad SHL-back som Jonathan Andersson är just nu utanför tre backpar. Det är få lag som har den lyxen.

Och längst bak en Jhonas Enroth som gått från klarhet till klarhet och som till slut spelar som den toppmålvakt han ska vara. Som backas upp av Jonas Arntzen som stått för ett sensationellt genombrott och som absolut kan slängas in om det skulle behövas.

Och i båset står en tränartrio som vi inte nog kan understryka hur viktiga de är. Niklas Eriksson har gjort en resa sedan han tog över efter Niklas Sundblad. Med sitt moderna ledarskap, att få alla involverade har varit en framgångsfaktor från dag ett. Där ledarskapet adderats med tyngd i form av den välartikulerade och rake, men ändå stämningshöjande Christer Olsson och Jörgen Jönsson, definitionen av vinnare i svensk hockey.

Men glöm heller inte de som inte syns. Jag tänker på målvaktstränaren Kristoffer "Hästen" Ericson som jobbat fram fin utveckling på målvaktssidan.

Jag tänker på fystränarna Mattias Mattsson och Andreas Berglund och fysion Sam Masih som håller spelarna i topptrim. Örebro har varit förskonat från större skadesmällar och det kan vi absolut tillskriva denna trio för.

Niklas Eriksson medgav en personlig stolthet över att ha fått leda det här laget till slutspel. Det har han all rätt att känna.