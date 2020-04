Hellsings lista – säsongens mest minnesvärda Örebromatcher: ”Då gick Edlund och Arto upp i falsett”

Lördag 14 september, Färjestad–Örebro 4–6

Det var som alltid inför en seriepremiär. Förväntan, pirr i magen och glädje över att äntligen få köra i gång på riktigt. För tredje gången av sju SHL-premiärer skulle Örebro möta Färjestad i Karlstad. Redan långt innan matchen var det upprört bland hemmafansen som tyckte att Örebrosupportrarna tilldelats alldeles för mycket biljetter. Och mycket riktigt så tog bortasupportrarna över. Kanske inte på 2013-nivå men nog märktes och hördes de rödklädda på läktarna.

Det avtog inte direkt av att Mathias Bromé frälste gästerna med ett tidigt ledningsmål. Innan första perioden var över hade ytterligare tre mål fallit och vi hade 2–2 i matchen.

Ludvig Rensfeldt gjorde 3–2 från nära håll i andra perioden innan Hallsbergssonen Johan Ryno skulle kvittera, för tredje gången för Färjestads del. När Christopher Mastomäki sedan ordnade Örebro fjärde ledningsmål i matchen så funderade man mest när hemmalaget skulle kvittera igen.

Men så blev det aldrig. För i tredje perioden skulle Sakari Salminen utöka till 5–3 för Örebro. Ett mål som jag fascineras av i så hög grad. Dels att det kom i boxplay, Sakari Salminen spelar ju inte ens i den spelformen men hade här kommit tillbaka in på isen efter en utvisning och blivit fri. Och dels för skottet som vevats under säsongens gång i Örebros intro i Behrn arena. Det kan väl liknas ett slagskott men såg man till svingen så såg de mer ut som en rensning. Men i krysset satt den klockrent, otagbart för Markus Svensson i Färjestadsmålet och C Mores kommentatorer Johan Edlund och Arto Blomsten gick upp i falsett.

Klappat och klart? Inte riktigt. 15 sekunder senare reducerade Jesper Olofsson genom ett solomål och vi fick en rysare.

När vi trodde att vi hade sett allt så kolliderade Per Åslund med ene huvuddomaren Mikael Nord i mittzonen, vilket gav Mathias Bromé fritt fram att spika slutresultatet 6–4 i tom bur.

Ett brutalt nederlagstippat Örebro gick alltså och besegrade en guldfavorit på bortaplan i första matchen och på ett sätt som vittnade om att det här laget inte var så dåligt som många hade trott. Redan här byggdes det upp en förväntan att Örebro kanske var att räkna med, trots allt.

Torsdag 10 oktober, Örebro–Växjö 4–1

Kanske en liten överraskning att jag plockar den här matchen. För egen del är Växjö Lakers inget lag som direkt väcker några känslor hos mig, trots klubbens stora framgångar under andra halvan av 2010-talet och att Örebro ändå haft sina duster mot dem, inte minst i två av de tre slutspelsserier de spelat.

Men det här är ändå en match jag kommer komma ihåg, tack vare Mathias Bromé.

Det började dock inte alls bra. Den första perioden var direkt svag från Örebro och Fredrik Karlström kunde på ett friläge sätta 1–0 till Växjö i den första perioden.

– Vi kom ut alldeles för dåligt och var inte redo för fem öre. Men då visar Dominik vilken bra målvakt han är som räddar oss. Att vi bara hade 0–1 i baken ska vi vara otroligt glada för, sa Mathias Bromé efteråt.

I andra perioden spelade Örebro upp sig och 1–1-pucken skulle komma i powerplay. Daniel Muzito-Bagenda som hade skjutit, skjutit och skjutit under säsongsinledningen utan att få utdelning fick äntligen göra sitt första SHL-mål. Givetvis på en ganska så dålig träff, det brukar ju vara sådana puckar som går in i stället för de mest klara lägena.

Och i tredje perioden var det så dags för Mathias Bromé-show. Knappt fem minuter in snodde han åt sig pucken från David Bernhardt och satte 2–1 med ett slagskott. Det är inte skottet som är Örebrostjärnas styrka, det är betydligt oftare han sätter puckarna framför kassen. Men denna gång fick Bromé kalasträff. Hans andra poäng i matchen.

Sedan ordnade han att Växjös kvitteringsjakt kom av sig när han fick Växjös hetsporre Brendan Shinnimin utvisad 2+2+10 för en spearing. Kanadensaren tryckte klubban mot Bromé mitt framför ögonen på domaren. Och då satt redan backen Tim Erixon utvisad. Efteråt jublade Bromé som att han gjort mål, inte vackert beteende men det sticker onekligen ut.

I efterföljande fem mot trean passade han Kristian Näkyvä till 3–1. Och innan det hela var över kunde han gjort 4–1 i tom bur om han velat. Men i stället passade han Sakari Salminen som fick äran att spika slutresultatet.

Mathias Bromé låg alltså bakom alla målen för Örebro den här kvällen och det blev kvällen där han på allvar visade att han är en toppspelare i ligan. Efteråt hyllades han av hemmaklacken.

– Klart man blir rörd. Det är roligt. Det betyder mycket för en. Vi är här och spelar inför fansen som betyder mycket för oss. VI vill spela vår bästa hockey inför dem och när vi vinner betyder det att vi ger dem någonting. Det ger dem glädje och även till oss själva, sa Bromé efteråt.

23 januari Örebro–Luleå 3–2

Redan på förhand kunde det egentligen inte bli mer välregisserat. Ni kan ju historien. Robin Kovacs som tidigare rapporterats som klar för Örebro till nästa säsong lämnade Luleå i förtid. Och skulle för Örebro göra debut mot just Luleå.

C More skulle egentligen ha en annan huvudmatch denna torsdag men bytte till Örebro–Luleå, av förklarliga skäl. Allt ljus på Kovacs innan match. Och sedan till slut även efter. Men det höll på att sluta i ett ruggigt antiklimax.

Bara 27 sekunder efter att Kovacs presenterats på lineupen gjorde Petter Emanuelsson 1–0 till Luleå. Lillebror Emanuelsson, Einar, satte sedan 0–2 elva minuter. Ett mål som grundade i en riktig felpassning från Kovacs.

Luleåfansen njöt och på Twitter haglade glåporden mot det som tidigare var en publikfavorit i Norrbotten.

En mållös andraperiod följde och inte mycket talade för Örebro. Spelet gick i stå och att vända underläge mot Luleå är inget man bara gör så där.

Men fem minuter in reducerade Marcus Weinstock, tillbaka efter fem matchers avstängning. Kort efteråt blev Örebrobekantingen Joonas Jalvanti utvisad. Och då fick vi för första gången se magi från Kovacs klubba.

Passningen skar igenom slottet och gav Shane Harper mer eller mindre öppet mål fram till 2–2.

Det är ofta högljutt i Behrn arena men den här kvällen var det något speciellt. Nu hade hemmapubliken fått vittring på seger, samtidigt som många var rasande på domarna (vilket de väl ofta är förvisso). Men så kom ett ytterligare numerärt överläge och då small det. Kovacs till Bromé och vidare in till Ryan Stoa som tryckte in 3–2 och det som skulle bli segermålet. Det efterföljande jublet från läktarna är bland de högre jag upplevt i arenan, kanske det högsta. Och Luleåfansen som häcklat Kovacs var plötsligt knäpptysta.

Det här var Robin Kovacs både innan och efter matchen. Säsongens häftigaste tillställning, utan tvekan.