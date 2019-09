Hellstrom uträknad – då vill talangen ta chansen: ”Ska visa att jag förtjänar det”

Under torsdagen kom beskedet att säsongen är över för Kif Örebros stjärnmittfältare Jenna Hellstrom. Det gör att tränare Stefan Ärnsved tvingas laborera med laguppställningen.

– Det är självklart att det är ett avbräck med de spetsegenskaper hon har offensivt. Hon är ett hot mot vilket lag som helst. Sen öppnar det möjligheten för andra spelare i truppen. Om vi väljer att behålla Heather (Williams) som mittfältare öppnar det för anfallspositionen. Där har vi Sara Lilja Vidlund till exempel. Väljer vi att flytta upp Heather igen, så öppnas det för centrala mittfältare. Vi har spelare som är redo att fylla luckan vad vi än väljer, säger han.

Hellstrom saknades redan senast mot Rosengård. Då valde Ärnsved för första gången att spela med en fyrbackslinje. En rockad som gjorde att Elin Rombing fick komma in från start för första gången sedan hemmaförlusten mot Kopparbergs/Göteborg för en dryg månad sedan.

– Jag spelade höger yttermittfält och det gjorde jag hemma mot Rosengård också, men det är inte min bästa position. Det kändes ändå som att jag kom in i det och ville framåt. Sen är en stor skillnad att man inte får lika mycket boll som när man spelar centralt och då är det lite svårare att komma in i matchen. Det kändes ändå bra eftersom jag inte spelat från start på ett tag, säger hon.

Under våren var Rombing mer eller mindre given i Kifs elva, men en stukad fot under sommaruppehållet har stört under hösten.

– Det har väl påverkat mig lite i mitt spel. Jag tappade lite matchspel, speciellt efter att vi redan hade haft ett långt uppehåll. Det kändes inte som i våras när det gick väldigt bra. Nu har jag hittat tillbaka och det är kul att spela.

Rombing hoppas nu att det fortsätter i den riktningen och att hon får chansen att ersätta Jenna Hellstrom på nytt under söndagens match.

– Absolut. Det är tråkigt att hon inte kan spela, men det för mig öppnar det upp. Jag hoppas att jag får spela och jag ska visa att jag förtjänar det.

Eskilstuna United står för motståndet under söndagen, vilket gör matchen extra speciell för 21-åringen eftersom hon är utlånad från klubben till Kif Örebro.

– Det ska bli jättekul. Jag umgås fortfarande med många i laget, så det är extra kul att möta dem och man vill vinna extra mycket.

Eskilstuna har gått starkt på slutet och vunnit fem av sina sex senaste matcher. Kif å andra sidan har en resultatmässig svacka och har nu dragit på sig fyra raka förluster i allsvenskan.

– De har spelat bra och har blivit lite farligare och spetsigare. Det kommer att bli tufft. Vi har också spelat bra i flera matcher, men hamnat i det att vi inte gör mål. I svenska cupen och senast gjorde vi mål, så det känns som att vi är på rätt väg. Det blir nog en rätt jämn match med två lag som spelar liknande.