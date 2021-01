Helt fel av Ströman om narkotikadebatten ►LARS STRÖMAN: Det brinner och MP röstade nej till att kalla in brandkåren

... på Lars Strömans ledare "S, V och MP gjorde bort sig i narkotikadebatt i fullmäktige” 26 januari 2021.

Lars Ströman tycker att jag lever långt ifrån verkligheten, att jag inte vill hjälpa missbrukande ungdomar. Varför? Jo, för att jag sa nej till Moderaternas förslag att lägga tio miljoner kronor – varav hälften skulle flyttas från förebyggande arbete – på ett så kallat narkotikateam.Det här vet troligen inte Lars Ströman, men jag har jobbat i Kriminalvården. Faktiskt till och med på en behandlingsanstalt som är särskilt avsedd för kvinnor med missbrukarproblematik.

När de har kommit i kontakt med polisen har det redan varit för sent, de har redan fastnat i missbruk och kriminalitet.

Vad har det med saken att göra då? Ganska mycket, skulle jag säga. Jag har arbetat direkt med personer i olika åldrar som har dömts för brott relaterade till deras missbruk. Kvinnorna har såklart sina egna livshistorier, men det de alla har gemensamt är att samhället har svikit dem. Att de har hamnat i missbruk på grund av att det förebyggande arbetet någonstans på vägen har brustit eller varit obefintligt. När de har kommit i kontakt med polisen har det redan varit för sent, de har redan fastnat i missbruk och kriminalitet.

Jag minns särskilt en kvinna som var lika gammal som mig och också kom från en mindre ort, precis som jag. Vi hade kunnat ha samma uppväxt, vi var lika på många sätt – men den stora skillnaden var att hon började röka på när jag fortfarande lekte hemma i min trädgård. Och samhället svek henne. Det hon hade behövt var förebyggande åtgärder inom skola, socialtjänst och fritidsverksamhet – hon hade behövt det trygghetsnät jag hade. Att hon satt på anstalten som intagen och jag i uniform, att hon blev inlåst på sitt rum varje kväll medan jag fick åka hem, var något som satte djupa spår i mig. Det, Lars Ströman, är den verklighet jag lever och verkar politiskt i.

Det betyder dock inte att jag för den sakens skull köper Moderaternas quick fix.

Samhället ska självklart hjälpa de ungdomar som redan har fastnat i kriminalitet eller missbruk, eller som är på väg att hamna där. Det är vår plikt att kliva in och hjälpa dessa ungdomar och vi måste göra mycket mer än vi gör idag. Jag är lika förtvivlad som de moderater som tog till orda under kommunfullmäktiges sammanträde. Kraftigare åtgärder behövs i Örebro och i Sverige för att komma åt narkotikaproblemen, det råder det inga tvivel om.

Men jag kan inte säga ja till ett förslag som innebär att fem miljoner kronor tas från förebyggande arbete för att starta ett luddigt projekt som eventuellt skulle kunna dämpa symtomen av en djupgående problematik. Jag sitter själv i opposition och tycker inte att kommunledningen gör tillräckligt, det har jag tidigare skrivit om i NA. Det betyder dock inte att jag för den sakens skull köper Moderaternas quick fix.

Katarina Folkeson

Miljöpartiet, kommunalråd i Örebro

LARS STRÖMAN: Det brinner och MP röstade nej till att kalla in brandkåren

Svar direkt: I Örebro i dag finns ungdomar på "gatan" som begår brott och använder narkotika - utan att någon ingriper. Det är bland dessa som det sker en rekrytering till kriminella gäng. För att använda symbolspråk: Det brinner just nu. Och Miljöpartiet har röstat nej till att kalla in brandkåren. Men ja det behövs också förebyggande arbete. Som jag skriver i ledartexten: När det gäller missbruk måste allt göras - och det måste göras samtidigt: Förebyggande arbete i skolor och på fritidsgårdar. Öppna insatser från socialtjänsten. Mer ingripande åtgärder från socialtjänsten. Och insatser av polis och kriminalvård. Varje liten lucka i systemet innebär att myndigheterna gör de kriminella gängen en tjänst. Och just nu finns det flera luckor. Tyvärr ser jag ingen politisk kraft som ser denna helhet. På den punkten har jag kritik att rikta även mot Moderaterna.

Lars Ströman

Politisk redaktör, NA