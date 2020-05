Hemma i Tysslinge har han motiven under takpannorna – nu visas hans sångsvanar i Karlslund

Liksom så många andra har han valt att sätta sig själv i en slags mild karantän på grund av coronaviruset – träffar bara folk utomhus, går på sin höjd till affären. I takt med att tiden i ensamhet går växer saknaden efter familjen, dottern i Oslo som skiljts från dem av in- och utreseförbud, och barnbarnen som visserligen finns närmare men som rekommenderas till avstånd.

Ljusglimtarna som återstår återfinns i jobbet, som naturfotograf begränsas han inte av corona. Och hemma i huset intill Tysslingen häckar tornsvalorna under takpannorna.

– De kom för ett par dagar sedan, de är bland de sista som kommer. När de kommer är det sommar, det är absolut en av mina favoritfåglar, säger Jan-Peter Lahall.

Som medlem i Närkeskådarna får han meddelanden så fort en sällsynt fågel befinner sig i länet.

– Det var en fjällgås nyss i Rynningeviken, aftonfalk i Kvismaren, och här i Tysslingen har vi haft en stäpphök vilket är ovanligt.

Men på utställningen i sommar är det sångsvanen som har tilldelats huvudrollen, åtta uppförstorade fotografier av sångsvanar i Tysslingen tagna någon gång under hans långa karriär.

Naturbilder med ett ”poetiskt uttryck”, står det i utställningstexten.

– Jag har fotograferat sångsvanar i säkert 30 år, till slut har man tagit alla flygande och stående fågelbilder och då får man försöka förnya sig genom att ta lite speciella, eller annorlunda bilder, säger han men medger att det inte är något som kommer lätt.

– De där riktiga kanonbilderna, pärlorna, som sticker ut är lätträknade på ett år kan jag säga. De som man kan göra tavlor av, de som är konst.

För honom har naturen, och särskilt fåglarna, alltid varit en central del av livet. Men coronapandemin verkar ha lockat fram samma längtan i stora delar av övriga befolkningen som nu lockas ut i skog och mark.

Jan-Peter Lahall håller själv mest till vid Tysslingen denna vår, men han har lagt märke till att det är en hel del människor på plats där också.

– Det är jättebra om folk kommer ut och tittar och får en annan känsla för naturen. Och så kommer alla naturreservat som finns till nytta.

Han har bott i området sedan 80-talet, de senaste 13 åren i ett hus alldeles intill fågelsjön Tysslingen.

– Den har alltid varit hjärtat i områdena där jag bott.

Men dagens vernissage i Karlslund blir ovanligt, liksom allt annat begränsas det av coronaviruset.

– För första gången i livet kommer jag inte vara med. Det känns så himla konstigt och tråkigt. Jag har alltid tyckt vernissage är roliga. Men jag ser fram emot utställningen, man får vara glad över att det ändå händer något i de här tiderna.

Fåglarna han fotar fortsätter dock sitt liv i vanlig ordning, opåverkade av pandemin som lamslagit oss människor.

– Det är som jag hörde någon säga – sångsvanar känner inga gränser, säger Jan-Peter Lahall.

Fakta:

Jan-Peter Lahall har jobbat som fotograf sedan 1985.

Under de åren har han tilldelats flera priser, bland annat Årets Pandabok av WWF och Book of the year av IFWP. Han har också utsetts till Årets naturfotograf två gånger och Årets Örebroprofil en gång.

Han har gett ut flera fotoböcker och fotokalendrar. Mycket av hans motiv kommer från Tysslingen och området runt omkring.

Nu ställer han ut i Ankarsvärds magasin i Karlslund.

Utställningen ”Svansjön” arrangeras av Fotograficentrum och finns att besöka mellan 24 maj och 20 september.