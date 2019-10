Hemmahästen vann – trots Olivinias råstyrka: ”Har underpresterat under året”

Mårten Eriksson

Rubrikerna

Tummen upp: Tobias Modig hade en mycket bra kväll. Det blev två kusksegrar och en andraplats, dessutom en tränarseger med Ridgehead Ice. Sällan har det varit så lätt att utse Tummen upp …

Ner i klass: Gick Chipen Boy som trots att han fick göra grovjobbet själv i spåren lätt kunde ta årets första seger tillsammans med Anna Isabelle Karlsson. Detta var en väntad seger, den här hästen hör inte hemma i breddlopp.

Kusk i form: Andreas Andersson kör verkligen i flytet för dagen. På sina 14 senaste starter har AA fyra segrar och lika många andraplatser. Denna kväll lät han Hunter Mahan spurta till slut och kort innan mål fångade duon in Harley Zon och Chandon som var klart godkänd i första starten för Jimmi Ehlers.

Årets första seger: Tog Guiseppe Boko som kördes förtjänstfullt av Johan ”Nille” Nilsson. Hästen la bort en hel del krafter i fyra omstarter. Nille fick rygg på ledande Colonello varvet från mål och det var nog vinstgivande. Överraskande lätt plockade sexåringen ner Colenello när allt skulle avgöras och vann säkert.

Inte ens nära: Att torska i montéloppet var hemmahästen Ridgehead Ice. Julia Andersson red tidigt till spets, via 1.16 sista varvet med 1.14 sista 500 meterna blev segern ohotad. Tränar hästen gör Tobias Modig.

Tuffast: Var Anders Göstassons One Direction som trots dödens kunde vinna. Hästen hade tidigt grepp kopplat på ledande Towbar och travade 1.15 sista 600 meterna och svarade ärligt bra avslutande Mightiness.

Lira nästa gång: Olivinia var moralisk från dödens, hon tog ner favoriten Glimra Guld på ren råstyrka. Dock kunde hon inte svara hemmahästen Scot Launcher som Linda Sedström körde spårsnålt med. Femåringen ska passas i nästa start.

Värt att notera: Breddtävlingar denna torsdag, nästa söndag 20 oktober är det helt annan klass på tävlingarna. Då avgörs bland annat tvååringsloppet Svampen på banan, dessa tävlingar ser vi fram emot redan nu.

Citatet: ”Detta var ett steg i rätt riktning, jag var nöjd med honom i kväll. Hästen har underpresterat under året” (Linda Sedström hann dit på foto och vann med farsans träning Scot Launcher).

Siffrorna

V5-fakta

Rätt rad: 10-4-8-10-8.

5 rätt: 1 865 kronor.

Omsättning: 128 425 kronor.

Antal system: 2 772.

V4-fakta

Rätt rad: 10-8-5-9.

4 rätt: 1 208 kronor.

Omsättning: 125 165 kronor.

Antal system: 3 165.

Resultaten

Lopp 1: 1) 10.Cobbys Nana (Marcus Mathisen), 17,3 (9,69) 2) 4.Dansa, 17,3 (2,04) 3) 5.Akbar, 17,5 (4,52) 4) 3.Quarcio Ducal, 17,7 (7,66) 5) 6.Linnea Bellissimo, 17,8 (19,66) 6) 8.Narogaip, 17,9 (35,00) 7) 2.Fanny Love, 18,2 (70,26) 8) 11.Lovestory, 18,8 (26,83) Opl: 7.S.G.Fallajah, (19,11) 12.Cornell S.S., (47,29) 9.Daenerys Targaryen, (64,82). Odds: 9,69. Plats: 1,99-1,24-1,68. Tvilling (4/10): 10,39. Trio (10-4-5): 175,01. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 3.Ridgehead Ice (Julia Andersson), 16,6 (5,10) 2) 8.Monday Moon, 16,9 (11,72) 3) 4.Wrench, 17,5 (11,08) 4) 1.Cash Alo, 18,6 (2,06) 5) 6.Gullbergsraggaren, 18,2 (36,95) 6) 7.Mogas Money, 19,1 (29,05) 7) 2.Jula Massive, 21,3 (57,91) 8) 5.Chaktar de Vandel, 20,8 (39,18) Opl: 9.Bombibitt S.I.R., (4,61). Odds: 5,10. Plats: 1,76-2,94-2,59. Tvilling (3/8): 14,67. Trio (3-8-4): 88,20. Strukna: -.

Lopp 3: 1) 10.Scot Launcher (Linda Sedström), 16,7 (14,60) 2) 4.Olivinia, 16,7 (9,75) 3) 6.Glimra Guld, 16,9 (2,07) 4) 2.M.T.Magic Dream, 16,9 (7,23) 5) 8.Ed Force, 17,2 (51,07) 6) 1.Vidar Palema, 17,3 (5,33) 7) 11.Tex Ritter, 17,4 (45,24) 8) 3.Blue Money, 17,4 (21,35) Opl: 12.Keep it Launcher, (71,15) 7.Jasmine Coger, (37,57) 5.Cosmo Frazer, (38,21) 9.Oban Boe, (23,39). Odds: 14,60. Plats: 4,05-2,88-1,61. Tvilling (4/10): 33,40. Trio (10-4-6): 340,35. Strukna: -.

Lopp 4: 1) 4.One Direction (Anders Göstasson), 16,7 (2,77) 2) 8.Mightiness, 16,7 (14,87) 3) 12.Likeitalot, 17,1 (4,41) 4) 7.Gateruds Kashmir, 17,3 (16,28) 5) 2.Enzo Boe, 17,7 (14,79) 6) 5.Towbar, 17,9 (5,51) 7) 1.Ärlig, 18,1 (152,13) 8) 11.Virgo Karsk, 18,9 (91,91) Opl: 9.Lucky Nellie, (11,94) 6.Notre Dame Broline, (38,30). Odds: 2,77. Plats: 1,63-2,66-1,80. Tvilling (4/8): 14,18. Trio (4-8-12): 102,14. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 8.Guiseppe Boko (Johan A Nilsson), 15,7 (3,44) 2) 7.Colonello, 15,9 (3,06) 3) 6.Spotlite Son M.L., 16,0 (10,21) 4) 9.Real Doc, 16,8 (14,34) 5) 12.Drive Launcher, 16,2 (11,94) 6) 3.Chilling Star, 18,2 (8,07) 7) 4.Sachmet Carjan, 18,4 (53,45) 8) 1.Mellby Devil, 19,2 (108,79) Opl: 11.Yaganashi, (37,46). Odds: 3,44. Plats: 1,51-1,55-2,54. Tvilling (7/8): 6,08. Trio (8-7-6): 50,29. Strukna: 10.

Lopp 6: 1) 10.Chipen Boy (Anna Isabelle Karlsson), 16,2 (3,11) 2) 1.Tracks, 16,3 (12,38) 3) 4.Viktor på Knecken, 16,3 (18,41) 4) 12.Cinnamon Prince, 16,4 (4,19) 5) 3.Saint Gerda, 16,7 (12,11) 6) 5.Valnes Doris, 16,7 (7,55) 7) 2.Robic Lane, 17,0 (50,66) 8) 9.Ritzo, 17,8 (4,60) Opl: 11.Kimbee Star, (71,39) 6.Che Boko, (60,10). Odds: 3,11. Plats: 1,59-3,22-3,41. Tvilling (1/10): 19,32. Trio (10-1-4): 284,49. Strukna: 7, 8.

Lopp 7: 1) 8.Hunter Mahan (Andreas Andersson), 16,2 (8,16) 2) 5.Harley Zon, 16,3 (3,49) 3) 1.Chandon D.K., 16,4 (3,13) 4) 9.Ester Joy, 16,9 (5,81) 5) 7.Hotter than Hell, 17,0 (7,74) 6) 12.Van Morrison, 17,2 (46,97) 7) 3.Iggi, 17,3 (49,15) 8) 10.White Nose, 17,3 (29,50) Opl: 2.Superman Tour, (34,71) 4.Unique Amok, (35,20) 6.Axilur Fam, (66,75). Odds: 8,16. Plats: 2,14-1,52-1,64. Tvilling (5/8): 10,10. Trio (8-5-1): 121,18. Strukna: 11.

Lopp 8: 1) 5.Kronbruden T.J. (Tobias Modig), 18,9 (3,53) 2) 10.Cuba Libre Häss, 19,1 (5,06) 3) 11.Listas Snövit, 19,4 (3,79) 4) 8.Gripen S.S., 19,6 (60,88) 5) 6.Joyful Step, 19,7 (19,53) 6) 12.Karen Victory, 19,7 (41,88) 7) 1.Adonis Rich, 19,8 (10,45) 8) 4.Diamanti, 20,1 (11,06) Opl: 7.Let's Dance Rick, (44,67) 2.Viktorias Secret, (26,29). Odds: 3,53. Plats: 1,64-1,81-1,80. Tvilling (5/10): 7,81. Trio (5-10-11): 68,16. Strukna: -.

Lopp 9: 1) 9.Hades di Quattro (Tobias Modig), 17,5 (8,06) 2) 12.Corleone, 17,5 (1,71) 3) 7.Heartbomber, 17,8 (18,45) 4) 2.Johnny Gitar, 18,2 (9,33) 5) 5.Flash Star, 18,2 (10,45) 6) 1.Kålland, 18,4 (30,20) 7) 6.Cilantro, 18,6 (6,95) 8) 11.Moons Blåljus, 19,0 (26,92). Odds: 8,06. Plats: 1,55-1,24-2,14. Tvilling (9/12): 4,37. Trio (9-12-7): 366,28. Strukna: 3, 4, 8, 10.

Lopp 10: 1) 4.Bikila (Marcus Hultman), 16,3 (4,25) 2) 3.Made for Heaven, 16,8 (9,92) 3) 12.Terri Hörsta, 17,3 (13,27) 4) 1.Global Wildcat, 17,7 (10,60) 5) 6.Lilltösen Launcher, 17,7 (4,93) 6) 7.Teetotal, 17,8 (37,86) 7) 5.Win it Launcher, 17,9 (26,51) 8) 9.Unbalanced, 18,1 (12,30) Opl: 11.New Hope A.T., (44,32) 10.Episod, (3,49) 2.Chatwat, (69,76). Odds: 4,25. Plats: 2,47-6,08-3,94. Tvilling (3/4): 21,58. Trio (4-3-12): 395,90. Strukna: 8.

Lopp 11: 1) 3.Balanced Rudder (Jan Henriksson), 18,7 (49,56) 2) 4.Karls Helge, 18,9 (5,03) 3) 12.Stand By O.O., 19,6 (4,04) 4) 7.HereIcome, 19,9 (8,06) 5) 10.Suppressing Fire, 20,0 (23,42) 6) 2.Staro Gasoline, 20,1 (115,89) 7) 5.Super Hörsta, 20,1 (36,71) 8) 11.Chapman, 20,2 (26,39) Opl: 1.Blossom Ima, (3,74) 8.Honey Chipotle, (31,00). Odds: 49,56. Plats: 5,29-1,70-2,11. Tvilling (3/4): 112,69. Trio (3-4-12): 1293,59. Strukna: -.