Hemspråksundervisningen är satt på undantag i Örebro

Under en tid nu har modersmålsundervisningen i Örebro drabbats av flera nedskärningar och allt färre barn får undervisning i sitt modersmål. Försämringar har lett till avhopp och numera har också elever fått avslag till rätt att få modersmålsundervisning för att de inte är tillräckligt bra på sitt språk.

”Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling” skriver Skolverket.

Trots att det finns många studier som visar att modersmålsundervisning är viktig för inlärningen av andra språk, som till exempel svenska, och även viktig för måluppfyllelse i helt andra ämnen, så prioriteras sällan området.

Jag har de senaste åren haft kontakt med flera förtvivlade familjer som verkligen vill satsa på sina barns skolgång bland annat genom modersmålsundervisningen, men som känner sig motarbetade. Så ska det inte vara.

Det är under all kritik att det är först nu som en utredning gjorts om vilket ansvar Örebro kommun bör ta för teckenspråkiga barn i kommunen.

Örebro är en stad med många olika modersmål. Det vanligaste är såklart svenska, men det näst största språket i Örebro är teckenspråk. RGD/RGH-gymnasiet har riksintag och många av landets teckenspråkiga gymnasieelever bor och lever här under en lång tid av sin uppväxt. En del blir såklart kvar och har samma behov av samhällsservice som alla andra.

Trots att Örebro utropat sig till Europas teckenspråkshuvudstad säkerställs inte barns rätt till ett språk i förskolan tillräckligt idag. För fem år sedan lades den teckenspråkiga förskolan Kattungen ned och istället erbjöds förskola på Klöverängen. Det var ett beslut som togs hastigt och utan någon bra plan vilket Vänsterpartiet och många organisationer och privatpersoner påtalade redan då.

Det finns naturligtvis mycket som är bra med förskolan Klöverängen men föräldrar har under åren vittnat om att alla barn inte får sin rätt till ett språk tillgodosett tillräckligt eftersom förskolans uppdrag varit illa formulerat. Det är allvarligt och Vänsterpartiet har påtalat detta i flera år. Det är under all kritik att det är först nu som en utredning gjorts om vilket ansvar Örebro kommun bör ta för teckenspråkiga barn i kommunen. Vilken faktisk skillnad denna rapport kommer att medföra vet vi ännu inte men det är hög tid att säkerställa alla barns rätt till ett språk.

Att få uttrycka sig på sitt eget språk är en mänsklig rättighet värd att bevara.

Ett annat exempel där Örebro kommun brustit är när Fredrik som blivit varslad från jobbet ville skola om sig på komvux. Men eftersom han inte fick hjälp med teckenspråkstolkning, kunde han inte gå kursen. För mig och Vänsterpartiet är det självklart att vi måste tillvarata alla individers potential och därmed också värna deras rättigheter.

Att få uttrycka sig på sitt eget språk är en mänsklig rättighet värd att bevara. Barns rätt till ett språk, rätten till att läsa modersmål och rätten att få tolk när man behöver är rättigheter som man som individ inte ska behöva kämpa för.

Cecilia Lönn Elgstrand

skolpolitisk talesperson Vänsterpartiet Örebro