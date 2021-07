Henka Gustafsson hyllades – med unik monter på museum: ”Roligt att bli ihågkommen”

Han var med och bärgade Indianernas hittills enda två SM-guld i början av 90-talet. Därefter följde många år i världseliten för Henka Gustafsson och med flest inkörda poäng i Indianernas historia är han en sann klubblegendar.

Nu tio år efter karriärens slut har han bytt släpskon mot flip-flops när han under söndagen dök upp i Sannahed. Det för att vara med på invigningen av unik monter på 1900-talsmuseet Persedelförrådet som helt och hållet är en hyllning till Henka.

– Den är jättefin. Indiangubbs gör ett jättebra jobb med allting. Det är roligt att de håller på och de gör ett stort jobb på motorstadion också. Det är skitkul, säger Henka.

Det är alltså de ideellt arbetande pensionärerna i Indiangubbs som ligger bakom arbetet med montern. Sedan tidigare finns en hel del andra museiföremål från Indianernas historia på plats, men ingen annan har tillägnats en helt egen monter.

– Han är trots allt the one and only. Jag blir ju väldigt sentimental bara jag pratar om pojkrackaren. För mig är det en fantastisk möjlighet att få göra det här och jag tycker att han förtjänar att kommas ihåg. Alla vet vem "Kumla-Frasse" (Evert Fransson) är efter så många år och nu vill jag att folks ska veta vem Henrik är, säger Hans Lundkvist som är en av initiativtagarna i Indiangubbs.

Montern innehåller allt från Henkas första 500-kubikshoj från 80-talet, till mängder med pokaler och dräkter. Grejor som tidigare bara legat undangömt blir nu möjligt för allmänheten att beskåda.

– Jag hade det i flyttkartonger ute i en loge. Det är kul att folk kan få komma och se det, säger Henka.

2017 fick 50-åringen en försenad avtackning på Sannahed och då hyllades han med en egen tavla på Glottra skog arena. Också det ett initiativ från Indiangubbs.

– Det är roligt. Även om det var några år sedan jag slutade, så är det alltid roligt att bli ihågkommen.

Efter några år där relationen mellan klubben och Henka inte var på topp, så är han nu återigen tillbaka på Sannahed på regelbunden basis. Det som bankoordinator.

– Jag är bara med lite grann, det är inte en så stor roll egentligen. Jag är bara mellanhand mellan förarna och banskötarna.

Hur känns det att vara med på lite närmare håll igen?

– Det är roligt med hela föreningen nu. Marcus (Engman, ordförande) och Simon (Gustafsson, son och marknadsansvarig) i spetsen, tillsammans med många andra har fått riktig ordning på klubben. Det var ju lite så och så med det under några år, så det är roligt att det är nya tag.