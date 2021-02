Heta känslor och styrkebesked av Örebro Hockey – vände och vann mot serieettan • Otäcka bilder när stjärnan klev av skadad

Totalt utspelade mot Djurgården i tisdags, speciellt i första perioden. Ändå till pausvila med ledning då.

Historien skulle upprepa sig för Örebro mot Rögle. Gästerna inledde övertygande och det var egentligen spel mot ett mål. Det osade hett framför Jhonas Enroth flera gånger om innan till slut Daniel Zaar kunde kruta in ett direktskott från blå bakom en skymd Örebromålvakt.

Örebro stack emellan med en kvittering i powerplay. Nick Ebert slängde in en puck centralt i anfallszon och där dök Robin Kovacs upp och tråcklade sig igenom alla innan han på något märkligt sätt lyckades knacka in pucken i en båge över Christoffer Rifalk i Röglemålet och in i mål.

Rögle fortsatte vara överlägset trots Örebros kvittering och ett ledningsmål hängde i luften. Men åter visade Enroth klass längst bak och stod för flera fina ingripanden.

Sista fem växte Örebro in i det och började vinna fler närkamper och skapade på så vis fler chanser. Och med bara 15 sekunder kvar kom det för hela perioden så ologiska lednignsmålet.

Ett långt uppspel till Joonas Rask som droppade till Robin Kovacs som hittade över till Ludvig Rensfeldt. Direktpass till Rasmus Rissanen på blå som dundrade in sitt andra mål för säsongen.

Örebro tog med sig den fina avslutningen av första med sig in i andra. Hemmalaget fick till flera fina anfallskombinationer. Men med 3–1 hade man åter lite flyt med sig.

Detta när Ted Brithén vände hem i egen zon med puck men ramlade (krokade i linjedomaren såg det ut som) och Rodrigo Abols snappade upp pucken och kunde snärta in 3–1.

4–1 från samma spelare. En vunnen tek där Borna Rendulic spelade Kristian Näkyvä som la pucken på mål. Där stod Abols framför kassen och fick pucken på sig innan den letade sig in.

Men Rögle var fortsatt hyperfarligt framåt. De fick flera lägen men åter klev Enroth upp med stort målvaktsspel.

Till slut kunde han dock inte stå emot. Två raka Örebroutvisningar på Emil Larsson och Rasmus Rissanen, sedan en avvaktande på Gustav Backström. I sex mot tre kunde till slut Simon Ryfors trycka in reduceringen.

Kontakt för gästerna inför tredje. Och Rögle satsade framåt, skapade också en del tryck mot hemmamålet. Men Örebros försvarsspel var av klass och gästerna fick inte de där superlägena.

Det fick istället Örebro. Och då satt också 5–2. Ett riktigt fint hockeymål när Oliver Eklind forecheckade bakom mål och vann fram pucken till Joonas Rask som spelade in till Ludvig Rensfeldt som kunde direktskjuta in pucken i krysset.

Luften gick ur gästerna och Örebro kunde spela av matchen till andra raka segern, första gången det händer sedan 14 januari.

Stor smolk i glädjebägaren dock att Robert Leino tvingades kliva av i slutminuterna. Detta efter en sen och ful tackling bakifrån av Eric Gelinas som åkte på ett matchstraff som följd.

Matchens hetta

Det var en hel del heta känslor på isen. Efter avblåsningar delades det ut en hel del tjuvnyp. Men allt låg ändå på en bra nivå. Det spårade aldrig r. Två bra hockeylag som spände musklerna mot varandra. Kanske möts det i slutspelet?

Styrkebeskedet

En direkt svag insats senast men ändå tre poäng. Det svaga spelet hängde med in i den här matchen. Men Örebro visade styrka som kom tillbaka och i två perioder gör man en kanonmatch mot seriens bästa lag. Styrkebesked.

Topp tre, Örebro

Jhonas Enroth

Är i galen form just nu. Rögle dominerade fullständigt i början och det var Enroths förtjänst att Örebro var kvar i matchen. Höll i storspelet resten av matchen. En del räddningar var i den högsta skolan. Ser nu ut som en av ligans bästa målvakter.

Emil Larsson

Örebro tog sig in i matchen efter en sämre start. Mycket av det ska tillskrivas Emil Larssons arbetsinsats. Visade vägen med sitt fysiska spel. Stort jobb också i boxplay. Örebro släppte visserligen ett där men då satt Larsson utvisad.

Rodrigo Abols

Varit bra en längre tid men inte fått samma utdelning som tidigare. Nu studsade det rätt för letten med två mål. Majestätisk. Utöver sin giftiga offensiv så gör han också skitjobbet i egen zon.

Matchfakta

Örebro–Rögle 5–2 (2–1, 2–1, 1–0)

Första perioden: 0–1 (3.17) Daniel Zaar (Niklas Hansson, Samuel Jonsson), 1–1 (5.30) Robin Kovacs (Nick Ebert, Kristian Näkyvä) i spel fem mot fyra, 2–1 (19.46) Rasmus Rissanen (Ludvig Rensfeldt, Robin Kovacs).

Andra perioden: 3–1 (03.02) Rodrigo Abols (Borna Rendulic). 4–1 (09.01) Rodrigo Abols (Kristian Näkyvä, Borna Rendulic). 4–2 (18.08) Simon Ryfors (Adam Tambellini, Moritz Seider), spel fem mot tre.

Tredje perioden: 5–2 (9.37) Ludvig Rensfeldt (Joonas Rask, Oliver Eklind).

Utvisningar: ÖHK 5x2. RBK 3x2, 1x5, 1x20.

Domare: Tobias Björk, Richard Magnusson