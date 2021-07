Heta tipsen inför tisdagens Fornabodatrav: ”Måste vara nära till hands för karriärens första seger”

Spiken

Cyrano De B. (V4-3) borde vunnit senast för att få godkänt, fick bluffa bort loppet i spets men hade inget svar mot Staro Mojito trots det. Nu har Per Lennartsson tuffat till träningen på femåringen och dessutom får hästen jänkarvagn bakom sig, den vagnen älskar hästen. Valacken har 5 av 7 från ledningen och Per kommer vara aktiv för att nå spets i skede två säger han.

Rysaren

Höwings Yoki (V4-4) har gjort två starter i ny regi, vann senast säkert före Finalizer. Ensamt springspår innebär att det är god chans att Janne Soronen får stoet till spets. Möter tuffare konkurrenter än senast, men från spets kan femåringen rinna undan och ta andra raka hos Katja Melkko.

Liret

Victory Bank (lopp 7) har fungerat bra barfota fram på sistone. Det måste vara nära till hands för att valacken tar karriärens första seger när som helst som han ser ut för dagen. Startsnabb och denna gång testar man första bike bakom honom. Nurmos Campanet lär dra spel på sig, men den har bakspår. Vi hoppas att Maxime Marais kan forcera The Bank-avkomman till spets då blir han svår att besegra. 200 kronor vinnare liras på fyraåringen.

Lopp för lopp

Lopp 1 V4-1

2 140 meter volt

1 Golden Road - Jansson D S 84620 13,9

2 Someone Skift - Lennartsson P 0040d 16,6

3 Chick L.A. - Lindblom C P 07d64 15,6

4 Chip Mc Kei'em - Gorski K d0056 15,6

5 Sixten R.P. - Andersson M J 47500 15,1

6 Önas My - Karlsson M S 60303 14,6

7 Free Fall Web - Bood A 33650 14,2

8 Duke Ratzeputz - Forss M 30500 16,4

9 Big Sexy Deli* - Sjöström C 03001 16,3

2 160 meter

10 Valkyria K. - Jepson C J 00000 12,2

11 Gold Twister - Jansson G 201d0 13,4

12 Balder D.K. - Andersen T 114d5 15,4

13 Isn't it Ironic - Almsgård J 70050 14,9

14 Pappajonnys Ilse - Lövdal A 83306 13,1

Rankning: 9 Big Sexy Deli (Claes Sjöström) – 12 Balder D.K. – 8 Duke Ratzeputz. Outs: 14 Pappajonnys Ilse.

Big Sexy Deli vann lätt via 1.12 sista 800 meterna senast och denna gång är hästen rejält kuskförstärkt med Claes Sjöström. Det är tuffare emot den här gången än sist, men vi gillade intrycket på honom och ger sexåringen tipsettan. Balder D.K. är segervan och hävdar sig väl i denna konkurrens, men har varit struken efter sin senaste start så formen är diffus. Duke Ratzeputz har inte startat sedan april, men tränar fint inför detta säger man från stall Nurmos. Segern i karriären är tagen från spets, så spåret är ett minus. Första med Mika Forss, som leder kuskligan på Boda i år. Pappajonnys Ilse har lopp i kroppen och gör sina bästa lopp med tätkänning, så Andreas Lövdal lär vara offensiv om tillfälle ges.

Lopp 2 V4-2

2 140 meter volt

1 Mio* - Aarum D 52411 29,5

2 Slotts Leffe - Nylander D ddk0d 31,4

2 160 meter

3 Crussi Dull - Djuse M E 12d14 30,5

4 Högnäs Baloo - Alsén O 53336 26,9

5 Edbjörn - Dypedal J 04d7d 27,8

6 Frosta - Nilsson J 33680 28,7

7 Briodin - Österberg S 30kd 30,6

2 180 meter

8 Guli Birk - Eskilsson C d048 27,9

9 Bessa A.C. - Gorski K 00065 27,8

10 Lysjö Wilma - Blom N 04030 28,5

11 Lysjö Kasper - Larsson K 03220 27,5

Rankning: 1 Mio (Dagfinn Aarum) – 3 Crussi Dull – 4 Högnäs Baloo. Outs: 11 Lysjö Kasper.

Mio är det proppen ur för, hästen har två raka segrar och Dagfinn Aarum på kallblod gillas skarpt det är sedan gammalt. Bara två hästar på startvolten och Mio lär trava i ledningen. Bra chans för tredje raka. Crussi Dull är kapabel men galoppbenägen. Han möter klart lättare omgivning än han gjort på sistone, mkt fin segerchans felfri. Högnäs Baloo är jämn och säker, men är i första hand ett platsbud denna gång. Lysjö Kasper jagar årets första seger, startar från dubbla tillägg så även om valacken är bra blir det nog tufft att ordna fjärde segern i karriären.

Lopp 3 V4-3

2 140 meter auto

Fighter Lady - Gondet K 31121 11,4a

2 Tyko Marje - Riedl C 40604 11,6a

3 Cyrano de B. - Lennartsson P 43252 11,4a

4 Aramis Amok - Österberg S 7d206 11,9a

5 Vine Vision - Sjöström C 06d3 12,5a

6 Önas Nougat - Åkerfeldt J 66266 11,7a

7 Cikoria Frazer - Gustavsson K P 40100 11,9a

8 Dats So Cool - Jepson C J 21d60 12,1a

9 Baritone Artist - Svedberg M B d0k50 11,6a

10 Miss Åslanda - Horpestad T 68052 12,0a

11 Seek and Destroy - Hultman M 02203 11,6a

Rankning: 3 Cyrano De B. (Per Lennartsson) – 5 Vine Vision – 1 Fighter Lady. Outs: 9 Baritone Artist.

Cyrano De B. star perfekt inne i loppet och från detta startspår ska femåringen normalt ha toppchans. Hästen var blek senast som tvåa och borde vunnit efter att ha fått bestämma i ledningen. Per Lennartsson körde 1.18 full väg med honom i tisdags i långvagn i ett banjobb och räknar med en klart bättre insats från valacken denna gång. Jänkarvagn på och Per ska göra ett allvarligt försök att nå spets med honom. Kan ta årets första seger, vi chansspikar. Vine Vision gick bra i onsdags som fyra på V86 och har ett perfekt läge mitt bakom startbilen. Fighter Lady blir säkert hårt betrodd, men står hårt inne i loppet, har inte startat sedan april och är tränarkörd. Dessutom möter stoet härdade hingstar och är bäst när hon får spara sin speed i det längsta.

Lopp 4 V4-4

2 140 meter volt

1 Winning Mistress* - Pieters D 05855 14,7

2 Love Affair - Sjöström C 21446 15,3

3 Alonza - Andersson M J 0d200 15,7

4 Lyssum - Widell K 00067 17,6

5 Juni Rapid - Svanstedt A 28242 15,1

6 Höwings Yoki - Soronen J 10781 15,7

2 160 meter

7 Ashram - Aarum D 00020 15,6

8 Hundredprocent Up - Eskilsson C 70300 13,3

9 Clerys Spring D.T. - Djuse M E 44630 13,6

10 Quickly S.W. - Jepson C J 50750 12,4

2 180 meter

11 Firewire - Odén R 70500 13,6

12 Lady Zappa - Forss M 67116 12,7

13 Dior Ima - Lennartsson P 07033 13,8

Rankning: 12 Lady Zappa (Mika Forss) – 2 Love Affair – 6 Höwings Yoki. Outs: 13 Dior Ima.

Lady Zappa vann Midsommarloppets försök och final på Boda och var tapper den dagen. Hon har knallform för dagen och kan vinna trots dubbla tillägg. Love Affair har inte startat på en dryg månad men är väl förberedd inför denna start berättar Andreas Lövdal hos Nurmos. Alltid hårt påpassad på toton och lär bli mkt spelad igen. Höwings Yoki har gjort två starter hos sin nya tränare Katja Melkko, vann senast på ett snyggt vis före Finalizer. Ensamt springspår, prickar Janne Soronen från början är det god spetschans för stoet. Dior Ima har gjort två starter hos sin nye tränare Per Lennartsson, trea i bägge. Per säger att han ska köra snällt med henne och fortsätta bygga upp stoet. Denna gång blir det skor, då hästen agerade rulligt senast. Spurtstarkt sto som kan skrälla om det stämmer under vägen.

Tips övriga lopp

Lopp 5: 3 Winner Tilly (Per Lennartsson) – 7 Livingstone – 4 Lovely Concord. Outs: 10 Victory Cash.

Lopp 6: 5 Honey Dollar (Markus B Svedberg) – 7 Veams Zazzu – 15 Hockey Am. Outs: 6 Chapter Party.

Lopp 7: 6 Victory Bank (Maxime Marais) – 10 Campanet – 12 Yard. Outs: 4 Fourfiveseconds.

Lopp 8: 8 Lumberjack Bros (Mika Forss) – 10 S.G.Chandelier – 5 Weather Chart. Outs: 7 Kathrine S.H.

Lopp 9: 4 Jazzmine Boko (Ronny M Gustavsson) – 3 Magnifique Frazer – 11 L'amour Printemps. Outs: 10 Cutie Käbb.

Lopp 10: 4 Diaz (Andreas Lövdal) – 10 Mario Andretti – 7 Xanthis Euphoria. Outs: 1 Livi Obelix H.M.

Spelförslagen

V4-förslaget

V4-1: 8 Duke Ratzeputz, 9 Big Sexy Deli, 10 Valkyria K. 12 Balder D.K. 14 Pappajonnys Ilse. (Res: 1,11)

V4-2: 1 Mio, 3 Crussi Dull. (Res: 4,11)

V4-3: 3 Cyrano De B. (Res: 5,1)

V4-4: Alla 13 hästar. (Res: 12,2)

Kostnad: 260 kronor.

V5-förslaget

V5-1: 4 Niras Dragonfly, 5 Honey Dollar, 6 Charter Party, 7 Veams Zazzu, 9 Dancing Queen, 15 Hockey Am. (Res: 1,12)

V5-2: Victory Bank. (Res: 10,12)

V5-3: alla 10 hästar. (Res: 8,10)

V5-4: 3 Magnifique Frazer, 4 Jazzmine Boko, 11 L´Amour Printemps. (Res: 10,7)

V5-5: 4 Diaz, 10 Mario Andretti. (Res: 7,1)

Kostnad: 360 kronor.