Hetaste tipsen inför Fornabodas årsfinal: ”Bara en seger i karriären, kuskplus denna gång – roligt rysarbud”

Rubrikerna

Spiken

Mellby Imperial (V4-1) har inte startat sedan april, men är väl förberedd inför detta säger Andreas Lövdal hos Nurmos. Timos hästar vann alla V4-lopp i torsdags på Boda och stallet vinner lopp i parti och minut för dagen. Detta är en sparsamt startad Readly Express-avkomma med helt rätt inställning. Stod i 14 för tian sist mot Westholms fine Parker, men kunde inte stå emot honom. Trots minst rutin, bakspår över kort distans väljer vi att singla fyraåringen.

Rysaren

Anna Montana (V4-4) gick bra senast som tvåa och avslutade rappt hela vägen hem men fick inte slag på T.Wall's Joplin. Bara en seger i karriären, kuskplus denna gång och från spår mitt bakom startbilen bör hästen få vettig resa. Fungerade bra barfota runt om senast och det blir åter skolöst, roligt rysarbud.

Liret

Stepping Moneyboy (lopp 6) vann senast just på Boda efter en vass avslutning och segrade före lördagshästen Tullibardine Boe. Valacken har haft form en längre tid, lite fält är ett plus för honom. Jagar sjätte segern för året, 200 kronor vinnare liras på Eric Martinssons travare som körs av Carl Johan Jepson denna gång.

Lopp för lopp

Lopp 1 V4-1

1 640 meter auto

1 Be My Valentine - Lundberg P 02420 14,1a

2 Procedure Turn - Schiller A 65210 15,3a

3 C.C.Loverboy - Johansson F 38520 13,5a

4 Xanthis Fiction - Jakobsson M d2303 14,2a

5 Kvicka Lee - Andersson M J 64100 14,8a

6 Miss Brilliance - Andersen T 73063 14,1a

7 Super Hörsta - Erixon L 40d20 15,5a

8 Mellby Ia - Bergh R 02d24 14,7a

9 Mellby Imperial - Kontio J k112 15,4a

10 Hector de Sajan* - Zadel P 4100d 14,3a

11 Budets Sara - Karhulahti V 0010d 15,8a

12 Global Boost - Pieters D 20214 15,0a

Rankning: 9 Mellby Imperial (Jorma Kontio) – 8 Mellby Ia – 1 Be My Valentine. Outs: 11 Budets Sara.

Mellby Imperial inledde med två raka och imponerade, fick i sin senaste start i april se sig besegrad av Parker över lång distans. Gick ner sig efter den insatsen säger Lövdal hos Nurmos, nu har man byggt upp fyraåringen igen och han är mkt väl förberedd inför detta. Stall Nurmos har knallform, det är helt rätt Readly Express-avkomma detta säger Andreas Lövdal. Trots minst rutin i loppet, första över sprinterdistans och bakspår väljer vi att singla talangen. Mellby Ia är kapabel, men spår åtta bakom startbilen över kort distans gör att stoet riskerar en tung löpning. Be My Valentine kan betydligt bättre än senast, en seger i karriären den togs från ledningen. Budets Sara har inte startat sedan april, har en av två över aktuell distans och denna gång blir det jänkarvagn det tyder på att Ville Karhulahti har henne i ordning inför denna comeback.

Lopp 2 V4-2

2 140 meter auto

1 Billy Idol - Forss M 02305 17,0a

2 Grant Hall - Bergh R 4k5d1 15,2

3 Brasco Brodde - Norman P G k0312 14,9a

4 Jordan Star - Gorski K dd560 17,2a

5 Herkules S.S. - Svantesson P-O 006d0 16,5a

6 Lucid Dreaming - Pieters D k2110 16,2a

7 Francine Lascaux - Karlsson P 0d58d 15,7a

8 Esplanad - Kontio J 25314 13,9

9 King Sir Phillippe - Pettersson R 070d7 16,8a

10 Mahadevi Indika - Andersson M J 65104 16,6a

11 Digital Bar - Gylling J kdk63 16,7a

12 Swift Diva - Hägg J d7057 15,1a

13 Brad Frontline - Lövdal A 34400 16,8a

Rankning: 3 Brasco Brodde (Peter G Norman) – 2 Grant Hall – 6 Lucid Dreaming. Outs: 8 Esplanad.

Brasco Brodde är vårt spetsbud i loppet och har god chans att spåra detta runt om. Naturlig tipsetta i loppet. Grant Hall möter äldre hästar, var markant bättre vid segern senast än i Sverigedebuten. Tidigt bud från detta fina startspår. Lucid Dreaming inledde sin karriär med tre fina insatser (två segrar och en andraplats), markant sämre senast på Färjestad. Har inte startat på en dryg månad så lär vara i bättre skick denna gång. Esplanad var grym då han vann på 1.13,9 i början av juni på just Boda, seg senast som fyra från dödens på Solvalla och mycket stum sista 100 meterna. Riskerar åter tuff resa, blir överspelad.

Lopp 3 V4-3, LD-1

2 140 meter auto

1 C.Neway - Hammelev C 33073 14,4a

2 Hudzon - Kontio J 05610 15,2a

3 Eric Halbak - Pieters D 02053 14,9a

4 Hugo Journey - Karhulahti V 45223 13,1a

5 Mirakel Håleryd - Lindblom M 00100 13,3a

6 Pastor Lucas - Horpestad T 32404 14,0a

7 Qvanting Indika - Sjöström C 01213 14,3a

8 Västerbo Bankir - Bergh R 284d0 14,8a

9 Torte Lini - Svedlund K 3d261 14,3a

10 Vincitori Indika - Andersson M J 65244 13,7a

11 Diego Simoni - Holmskov J 78102 14,2a

12 Adam Orden - Forss M 511dd 12,5a

Rankning: 7 Qvanting Indika (Claes Sjöström) – 9 Torte Lini – 5 Mirakel Håleryd. Outs: 4 Hugo Journey.

Qvanting Indika var bra som trea senast från dödens i betydligt tuffare konkurrens än han stöter på denna gång. Claes Sjöström jagar kuskchampionatet på Boda och vill med garanti sätta dit valacken. Torte Lini tog årets första seger senast, bra startrygg bakom startsnabbe Hudzon borgar för fin resa trots bakspår. Mirakel Håleryd gör första starten i ny regi, är obesegrad i ledningen (4 av 4) så Micke Lindblom lär skicka maximalt från spår mitt bakom startbilen. Hugo Journey står på tur för seger, läget går inte att klaga på. Loppets outsider.

Lopp 4 V4-4, LD-2

2 140 meter auto

1 Harriet Web - Andersen T 30120 13,0a

2 Turbina C.F. - Linryd M 24430 14,9a

3 Up New Moon - Jepson C J 43515 14,3a

4 Vaiana Venit - Bergh R k14dd 14,6a

5 Anna Montana - Norman P G 52202 13,6a

6 Grott Maja - Forss M d2041 14,8a

7 Raw Data - Schiller A 01400 15,0a

8 Esther Cheri - Sundberg M 31500 13,5a

9 Anywherewithyoulou - Karlsson P 53310 12,5a

10 Bridge Maid - Kontio J 116d0 15,1a

11 Janie Jones - Sjöström C 15004 13,8a

12 Sweet and Wild - Pieters D d1216 13,7a

Rankning: 3 Up New Moon (Carl Johan Jepson) – 10 Bridge Maid – 1 Harriet Web. Outs: 5 Anna Montana.

Up New Moon har bra läge bakom startbilen och ska tävla första gången barfota runt om. Carl Johan Jepson upp, vi är inne på att lättningen i balansen kommer göra mkt, tippas i ett öppet lopp! Bridge Maid har segrat i hälften av sina starter (4 av 8), minst rutin i loppet men man håller den här hästen relativt högt från stall Nurmos. Värmde bedrövligt senast på Solvalla, fungerade bättre aktionsmässigt i loppet, men tappade luften dryga varvet från mål och togs ur loppet. Hur har stoet tacklat senaste loppet? Harriet Web är startsnabb, har tre segrar i karriären och två av dessa är tagna från ledningen. Spår ett på Boda bakom bilen är inte optimalt, men sexåringen är så snabb ut så hon kan ta ledningen trots allt. Anna Montana spurtade vasst senast som tvåa och fungerade bra barfota runt om, samma balans igen. Pass upp för femåringen som är kuskförstärkt.

Tips övriga lopp

Lopp 5: 5 Bravo Umut Rodi (Robert Bergh) – 1 Red Ratzeputz – 6 Seeuneversister. Outs: 2 King Only The One.

Lopp 6: 4 Syepping Moneyboy (Carl Johan Jepson) – 1 Bottnas Explosive. Outs: 6 Im Your Captain.

Lopp 7: 10 Campanet (Jorma Kontio) – 2 Quickly Jade – 3 Mercedes Hall. Outs: 9 Livingstone.

Lopp 8: 5 Georgia Am (Klas Olsson) – 2 Upcoming Artist – 4 Bearicecream. Outs: 3 Dancing Vilma.

Lopp 9: 3 Forcebewithyou (Svante Ericsson) – 8 Olle Då – 2 Sharp Looking. Outs: 5 Timetobelucky.

Spelförslagen

V4-förslaget

V4-1: 9 Mellby Imperial. (Res: 8,1)

V4-2: 2 Grant Hall, 3 Brasco Brodde, 6 Lucid Dreaming. (Res: 8,1)

V4-3: 2 Hudzon, 4 Hugo Journey, 5 Mirakel Håleryd, 7 Qvanting Indika, 8 Västerbo Bankir, 9 Torte Lini, 12 Adam Orden. (Res: 10,6)

V4-4: 1 Harriet Web, 3 Up New Moon, 4 Vaiana Venit, 5 Anna Montana, 10 Bridge Maid. (Res: 12,8)

Kostnad: 210 kronor.

V5-förslaget

V5-1: 1 Red Ratzeputz, 2 King Only The One, 5 Bravo Umut Rodi, 6 Seeuneversister, 10 Zinon Dream. (Res: 4,8)

V5-2: 4 Stepping Moneyboy. (Res: 1,6)

V5-3: 2 Quickly Jade, 3 Mercedes Hall, 9 Livingstone, 10 Campanet. (Res: 4,6)

V5-4: 2 Upcoming Artist, 4 Bearicecream, 5 Georgia Am. (Res: 3,10)

V5-5: 2 Sharp Looking, 3 Forcebewithyou, 4 Käbb's Valente, 5 Timetobelucky, 8 Olle Då. (Res: 6,1)

Kostnad: 300 kronor.