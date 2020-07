Hierarkiskt om RHS-beslut: Rektorer har blivit ”företagsledare”

I NA 1 juli redogörs för ett mejl som rektor Johan Schnürer vid Örebro universitet sänt till de anställda vid Restaurang- och hotellhögskolan. Här säger rektor: ’’Dialog via media är ingen bra modell, risken för fel- och övertolkningar via journalister är stor ... Vi vill därför inbjuda alla anställda vid RHS som har intresse att och möjlighet till en dialog med universitetsledningen.’’

Jag får ont i hjärtat av att det blivit så hierarkiskt även på universiteten.

Ledningen (läs rektorer) är inte längre personer som månar om anställda och idén kring kunskap, utan företagsledare som gör som de vill med ’’företaget’’. Tradition av diskussion byts ut mot marknadsekonomins idéer, vilka kan användas som argument för att styra, även där det gäller oersättliga värden.

Den 20–21 juni 2019 ägde The Global Forum on Academic Freedom, Institutional Autonomy, and the Future of Democracy rum vid Europarådets högkvarter. Vid denna antogs en resolution för akademisk frihet och institutionell autonomi.

Enligt resolutionen ’’innebär akademisk frihet yttrande- och forskningsfrihet, men också frihet att utveckla samhället för det bättre … Andra hot för akademisk frihet och autonomi är olika administrativa bestämmelser, likgiltighet gentemot forskning, krav på nyttor som genast kan mätas och en snäv uppfattning av nyttor samt ett kortsiktigt sätt att betrakta högskolornas ekonomi’’.

Hoppas, hoppas att det visar sig att det inte går att köra över akademin utan att diskussioner på lika nivå inom organisationen fortfarande är viktiga! Annars är det oberoende universitetet i Sveriges historia dött.

O, quae mutatio rerum