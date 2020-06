Historisk målskytt – när Örebro Syrianska vann i premiären: ”Vi är det bättre laget”

Historisk lång försäsong för Örebro Syrianska som har tränat sedan januari. Under söndagen var det även en historisk hemmapremiär på Örnsro IP när Syrianska tog emot Täby.

– Det har känts otroligt skönt att äntligen få komma igång. Världens längsta försäsong. Sen otroligt skönt med vinst och ett mål såklart.

I det 15:e minuten misslyckas Täbyförsvaret med en rensning, bollen studsar på Ebrima Jaiteh och fram till Lamu. Lamu slår fram bollen och på hans andra touch lyfter anfallaren bollen över målvakten – 1-0 till hemmalaget som även stod sig till slutsignalen.

– Det är riktigt skönt, speciellt för mig som anfallare att få igång målskyttet på en gång i början av säsongen. Ibland kan det sätta sig lite i huvudet om man som anfallare inte gör mål.

Under förra säsongen öste Lamu in mål för Syrianska i division 2, något han hoppas kunna göra även i ettan.

– Det hoppas jag, bara jag kan se till att hålla mig skadefri under det tighta spelschemat.

I den 84:e matchminuten är det en haltande Lamu som lämnar planen, enligt honom är det ingenting att oroa sig över.

– Nej, det var bara skönt att få komma igång. Men man känner i musklerna att man inte var helt redo för match. Det kommer nog ta några matcher innan man kommer helt in i det. Jag fick lite känner i baksidan när jag gick av men det är bara små kramper.

Hur mycket spelade värmen in?

– Jag tänkte inte så mycket på det men det har säkert påverkat en del, men det är lika för alla. Jag tror bara inte kroppen är redo för match när vi inte spelat några träningsmatcher eller någonting. Men det blir en del matcher tät inpå nu så det gäller att ta hand om kropparna, vara väl förberedd.

Förutom matchfunktionärerna var det tomt på Örnsro, en premiär match som annars troligtvis hade lockat rekordpublik.

– Det är klart det är tråkigt att inte ha supportrarna här men det är bara att acceptera situationen. Förhoppningsvis kommer vi få ha dom här längre fram under säsongen. Men det kändes annorlunda, man får lite extra kämpaglöd när man har publiken med sig och hör dom skrika.

Även tränare Barsaum Cicek var nöjd med tre poäng i premiären – och anledningen till att de lyckades vinna var enkel.

– Jätteskönt att få premiären avklarad. Vi är det bättre laget och har kontroll på både offensiven och defensiven. Sen sitter det långt in dom sista 20 minuterna och vi faller tillbaka lite för långt i våra positioner.

Precis som Cicek var inne på var det gästande Täby som styrde spelet, men han lyckades ändå hålla nerverna i styr.

– Det såg ändå kontrollerat ut och jag tycker inte dom skapar något riktigt farligt läge. Grabbarna gör ett jättefin laginsats.

Örebro Syrianska–Täby FK 1–0 (1–0)

Mål: Linus Lamu (15) 1–0.

Varningar Syrianska: Tobias Nilsson, Erik Sachs. Täby: Jonathan Hagman.

Domare: Adi Aganovic.

Publik: –

Startelva Syrianska: Dildar Caliskan – Erik Sachs, Basel Gorgis, Owen John Wallis, Nabil Osman (ut 60) – Michel Yanez Hernandez, Tobias Nilsson (ut 85), Laurence Bell, Eliyo Türkan (ut 66) – Ebrima Jaiteh (ut 67), Linus Lamu (ut 84).

Ersättare: Marcus Karlsson (in 60), Martin Alp (in 66), Kevin Johansson (in 67), Rabi Mourad (in 84), Mirza Turan (in 85).