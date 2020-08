Hjälmaren töms på vatten – Örebros representant kritisk till egna förbundet: ”Har inte musklerna att reglera en så stor sjö”

I våras var Hjälmaren en välfylld sjö. Men under våren och sommaren har Hjälmarens vattenförbund, HVF, som ansvarar för regleringen av vattennivån, tömt sjön på för mycket vatten.

När vi kliver in i augusti är vattennivån i sjön nere på lägsta tillåtna nivå.

– Ett vattenförbund har inte musklerna för att reglera en så här stor sjö på ett sätt som man kanske skulle önska, säger Anders Olsson (C) som är Örebro kommuns representant i HVF.