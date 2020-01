Hjärnfokus-gurun om sociala medier: ”Att chatta framför tv:n leder bara till digital bakfylla”

Johan Bergstad är psykolog och arbetar sedan tio år som föreläsare, författare och konsult. Ofta handleder han arbetsgrupper på företag, och lär bland annat ut enkla övningar för att minska stress och öka fokus.

Nu är han rykande aktuell med boken ”Hjärnfokus - så blir du lugn, kreativ och fokuserad”. Den tog 1,5 år att skriva och Johan Bergstad är glad över gensvaret – ämnet engagerar i en tid när vi ofta är uppkopplade och sällan avkopplade.

– Ingenting tyder på att vi får mindre att göra på jobbet i framtiden. Samtidigt är vår hjärna densamma som för 40 000 år sedan. Det är därför vi måste ta kommando över vårt fokus, säger Johan Bergstad.

Mindfulness har han jobbat med sedan 1999 då Johan började utbilda sig till psykolog. Innan dess var han journalist – intresset tog fart efter en reportageresa till Thailand där han träffade Björn Lindeblad som lämnat ett toppjobb i Sverige för att bli buddistisk munk under 17 år. Johan Bergstad prövade själv timslånga meditationer i templet. Att sitta still blev näst intill olidligt redan efter några minuter. Tankarna for, och Frank Sinatra löpte amok med låten ”New York, New York”.

Det är i sådana lägen det är bra att ha tränat hjärnans fokusmuskel.

Idén till boken fick Johan Bergstad när familjen var på jorden-runt-resa och hamnade i Australiens outback - väldiga torra vidder och timslånga bilfärder mellan befolkade platser.

– Det var ganska bullrigt i bilen svårt att prata. Så jag satt och funderade och fick idéer, berättar han.

När Johan Bergstad kom hem fixade han kontor i Hedemora. Han är pappa till fyra barn, och det kan vara svårt att koncentrera sig, även för en hjärnfokus-guru som har hårdtränat hjärnan.

För Johan är mindfulness och fokusträning samma sak. Hans definition är: En icke-dömande uppmärksamhet i nuet som du kan rikta dit du vill.

De metoder för fokusträning han lanserar i boken handlar inte om att sitta i timmar på hårda golv, stirrandes in i en vägg. Den som vill kan ladda hem appen med tjugo övningar som kan göras i vardagen. De flesta är fem minuter eller kortare.

När Johan arbetar med personalgrupper handlar det mycket om fokusövningar. Den enklaste är tre medvetna andetag som ofta får spänningar att släppa. En annan är att räkna sina andetag från ett till tio, och tillbaka från tio till ett.

– Ofta kommer du av dig och då får du börja om. Många blir lugna och fokuserade. De upplever att de får mer energi och mer gjort, säger Johan.

Han berättar om hjärnans tre nätverk för uppmärksamhet: Fokusläget, dagdrömmarläget och larmsystemet.

Det sistnämnda var till stor nytta på savannen när något farligt djur prasslade i en buske. Men idag finns det så många intryck som kan aktivera hjärnans larmsystem – pushnotiser, signaler, oroliga tankar som far, annonser som blinkar. Det stjäl energi och skapar stress.

Dagdrömmarläget är alltså också ett hjärnläge. Vi låter tankarna vandra ungefär hälften av all vaken tid. Det kan vara kreativa processer som pågår, men också en hel del ältande och oro, särskilt om du vaknar mitt i natten.

I appen Hjärnfokus finns övningar för att träna ett avgränsat "laserfokus", men också ett "öppet fokus" som kan vara bra på möten eller hemma med barnen. Övningarna kan användas för att hantera oro, och en är till för att hjälpa folk att somna.

För att hantera larmsystem och dagdrömmarläget gäller det att stärka ”den inre chefen” – hjärnans fokusläge.

– Även om det flaxar småfåglar här utanför fönstret kan jag välja att inte bry mig om dem, för att i stället koncentrera mig på vårt samtal.

När orkanen svepte över Tonga fruktade han för familjens liv, men gjorde ”powerpausen” där han låg i sin säng (se tipsruta). I övningen använder han uppmärksamheten som en ficklampa, och riktar ljusstrålen bort från huvudets alla tankar.

Johan Bergstad betonar vikten av att öva, för att kunna fokusera när det blir skarpt läge.

– Det är viktigt att odla sitt välmående. Det är bra att sy på fallskärmen lite varje dag så att du kan använda den i skarpt läge, säger psykologen som gillar att prata i bilder.

– Det finns vetenskapligt stöd för att hjärnan omformas med fokusträning, eller mindfulness. Kortare övningar ger mer tillfälliga effekter, medan längre övningar som görs dagligen förändrar hjärnans struktur. Amygdalan som är en del av stressmekanismen minskar till exempel i storlek. Men även om du övar i bara åtta minuter minskar graden av ofrivillig tankevandring enligt forskning, säger Johan Bergstad.

Johans tre grundtips för en mer fokuserad vardag:

# Sans – förkortningen står för ”stäng av notiserna snarast”. Alltså pushnotiserna.

# Väv - står för ”vad är viktigast?”. En lista med tre punkter bör du göra varje morgon. När du väl kollar mejlen och surfar ut på sociala medier så förlorar du lätt fokus.

# Äg din inkorg, annars äger den dig. Kolla inte mejlen i sängen på morgonen, det är ingen bra start på dagen. Sätt gärna bestämda tider: När och hur länge ska du läsa mejl.

Och till sist detta med multitasking. Johan Bergstad vill avliva myten om att effektiva människor kan göra två saker samtidigt, åtminstone om uppgifterna konkurrerar om samma nätverk i hjärnan.

– Att chatta framför tv:n leder bara till digital bakfylla. Det finns ingen forskning som tyder på att vi klarar av att göra två saker samtidigt, som att prata i telefon och mejla samtidigt, säger Johan och berättar om hur man i Kalifornien studerat högutbildade. När de skulle utföra två tankekrävande uppgifter samtidigt sjönk den kognitiva nivån en åttaårings.

Fakta Johan Bergstad

Namn: Johan Bergstad.

Ålder: 46 år.

Yrke: En av Sveriges främsta experter på fokusträning.

Aktuell: Med boken Hjärnfokus som bland annat innehåller konkreta tips och övningar för att bli mentalt närvarande. Finns som ljudbok. Det finns också en fristående app med samma namn, med övningar.

Familj: Hustrun Ylva och barnen Tuva, Lo, Vide och Lion.

Bor: I Dormsjö i södra Dalarna, åt Stjärnsundshållet. Kontor i Hedemora.

Bakgrund: Uppvuxen i Gävle, journalist på Gefle Dagblad, jobbade på företagshälsan i hemstaden och i Hedemora, flyttade till Stjärnsund och sedan till byn Dormsjö, Hedemora.

CITAT

Övar du i åtta minuter minskar graden av ofrivillig tankevandring, enligt forskning. När du är vilse i tankedimman mår du sämre och det är de flesta av oss nästan hälften av vår vakna tid!

Johan Bergstad

En studie visade att de som växlade mellan uppgifter gjorde dubbelt så många fel och tog 30 procent längre tid på sig än de som gjorde en sak i taget.

Johan Bergstad

Nuet den enda tid du har – En kärnfråga är om du är redo att möta nuet som det är och inte som du vill att det ska vara.

Johan Bergstad

Powerpausen – gör så här

► Ställ en timer på 3, 5 eller 10 minuter.

► Lägg dig ner och känn först kontakten med det du ligger på.

► Rikta därefter fokus till några andetag, och flytta sedan ut uppmärksamheten till bägge fötterna. Använd den som en ficklampa. Uppgiften är att ”scanna av” kroppens olika delar med din egen uppmärksamhet.

► I fötterna kanske det finns små stickningar, domningar eller något annat. Sedan för du gradvis ditt eget fokus igenom kroppen och noterar upplevelser i: benen, rumpan och bäckenet, ryggen, magen, bröstpartiet, axlarna, armarna och händerna.

► Fortsätt till halsen, nacken, huvudet och ansiktet.

► Avsluta med att observera några andetag.