Hjärstamordet: Åtal dröjer när tusentals sidor ska läsas – Sarnecki om den omfattande utredningen: ”En jäkla massa papper”

Den 45-åriga man som misstänks för mordet på Lena Wesström har omhäktats än en gång. Nu ska åtal vara väckt senast den 14 februari.

Åtalet har skjuts fram ett par gånger, bland annat för att försvaret har behövt mer tid för att sätta sig in i den omfattande förundersökningen och även det sidomaterial som brukar kallas slasken. Sammanlagt handlar det om att gå igenom tiotusentals sidor med material.

– Sådana här mordutredningar är ofta väldigt omfattande. Man får tänka på att all teknisk bevisning ska in där, alla förhör, alla bilder, all dokumentation överhuvudtaget. Då blir det volymmässigt stort, säger den kände professorn Jerzy Sarnecki som menar att 14 000 sidor visserligen är mycket men inte ovanligt på något sätt.

– Men visst, det är en jäkla massa papper, säger han.

Det finns också nästan lika mycket till, alltså sidomaterial som kallas slask. Vad är det egentligen?

– När man gör en sådan här omfattande förundersökning så hittar man en del som inte är relevant för åtalet, det hamnar i slasken, och är förundersökningen stor så blir också slasken stor.

Och det här materialet måste försvaret också gå igenom?

– Ja, att försvaret begär att få gå igenom slasken är fullkomligt självklart. Där kan det finnas sådan information som talar till klientens fördel, säger Jerzy Sarnecki.

Det handlar alltså om att plöja upp mot 25 0000 sidor?

– Ja, det är sånt som advokaterna har betalt för. Det gäller att lära sig att se vad som är relevant eller inte.

Finns det något fall där en person blivit frikänd på grund av det som hittats i slasken?

– Jag kan inte erinra mig det på rak arm. Jag tror nog man hittat en hel del där genom åren men att någon skulle ha blivit frikänd bara på grund av det som hittats i slasken, det är nog ganska ovanligt.