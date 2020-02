Hjärstamordets första rättegångsvecka – här hittar du allt: Direktrapporten ► Krönikor ► Sammanfattningar ► Då återupptas rättegången

Vi sände live inför första rättegångsdagen – då ringlade köerna långa utanför tingsrätten:

Här hittar du länkar till de dagliga summeringarna från rättegångsdag 1-3:

RÄTTEGÅNGEN DAG 1: Tre viktigaste punkterna ► Massivt intresse vid rätten ► Misstänkte 45-åringen ► Blodspåren

Rättegångens första dag lockade ett stort antal åhörare. Den misstänktes advokat meddelar rätten att hans klient förnekar "gärningspåståendet och ansvar för mord".

RÄTTEGÅNGEN DAG 2: Tre viktigaste punkterna ► Lena Wesströms egna ord om 45-åringen ►Chattarna ► Polisanmälan

Torsdagen inleder åklagaren med att gå igenom flera chattkonversationer mellan Lena och vänner. Lena Wesström uppges ha varit mycket aktiv i sociala medier och polisen har gått igenom tusentals inlägg och chattar under utredningens gång.

RÄTTEGÅNGEN DAG 3: Tre viktigaste punkterna ► Wesström om relationen: ”Var som knark” ► Hoten ► Sista dygnet

Veckans sista rättegångsdag går igenom relationen mellan Lena och den misstänkte. Åklagaren kommer också in på sista dygnet före mordet.

Här hittar du krönikor med reflektioner från de första rättegångsdagarna:

Rättsexperten om Hjärstamordet: Indiciemål – alltid påtaglig uppförsbacke för åklagaren

NA:s rättsexpert, Dennis Martinsson, reder ut begreppen när det gäller så kallade indiciemål.

Christina Eriksson: Jag får något blankt över ögonen – det som rullas upp framför oss är starkt och fruktansvärt sorgligt

Intrycken efter första rättegångsdagen: ”Det är som på film, men det är verkligt”.

Christina Eriksson: Svårt förstå – Lena som beskrivs så stark, ändå blev hon offret: ”Bönar och ber om att få komma tillbaka”

Det är Hjärstamordets andra rättegångsdag och förhandlingen kretsar mest om de två anmälningar Lena Wesström gjorde mot den misstänkte 45-åringen.

Henrik Brändh: Det är så långt ifrån kärlek man kan komma

”Tredje rättegångsdagen av Hjärstamordet och det är som att kastas rakt in i en Netflix-serie. Brutalt och hämningslöst”.

Läs också:

Första dagen i rätten – skakande larmsamtalet: ”Hon är borta”

Det var en spänd tystnad när det första samtalet till polisen om Lena Wesströms försvinnande spelades upp i rättssalen.

Lenas gråt spelades upp i rätten: ”När han blir arg och hotar blir han ett monster”

Då återupptas rättegången:

Åklagaren kommer att fortsätta presentera sin bevisning under ytterligare tre rättegångsdagar med start på tisdag – när rättegången återupptas. Rättegången pågår under 20 dagar – fram till påsk. NA kommer finnas på plats och bevaka rättegången under samtliga dagar.

NA:s chefsredaktör: Därför bevakar NA hela rättegången om Hjärstamordet – så följer du den dag för dag

Här är vår liverapportering från rättegången: