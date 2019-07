Hjärtesorg tar inte semester: ”Hur går jag vidare efter att min stora kärlek gjort slut?” Här är familjerådgivarnas svar

Fråga: ”Vad gör jag med saknaden efter den jag älskar, hur går jag vidare?”

Hur går jag vidare efter att min stora kärlek har gjort slut och brutit kontakten? Inget drama emellan oss, ingen stor anledning till att hon gjorde slut. Men det gör ont, speciellt på högtiderna. Det känns som om hon har dött.

Jag vill att hon ska veta hur ont det gör, men samtidigt vill jag inte visa min svaga sida för henne eller för mig själv. Jag vill inte ha en negativ konversation med henne om hur tufft detta har varit för mig, men samtidigt vill jag berätta allt. För vi delade allt.

William

Familjerådgivarna svarar: ”Ibland kan det vara svårt att gå vidare”

Hej William. Ibland kan det vara svårt att gå vidare om man känner att man inte fått ett bra avslut. Du berättar att hon är din stora kärlek och att hon gjort slut och brutit kontakten utan att det för dig verkar ha funnits någon större anledning. Det orättvisa i att inte älska varandra lika mycket – att du inte är hennes stora kärlek – är ju oerhört smärtsamt. En smärta som man gärna vill att den andre ska förstå.

Det finns två viktiga behov i en varaktig kärleksrelation. Det är att bli förstådd samt att få bekräftelse på att man betyder oändligt mycket för sin hjärtans kär. Inget av detta finns just nu för dig och det gör dig antagligen också arg. En sådan ilska kan bli destruktiv mot dig själv eller henne. Men i ilska finns det mycket kraft och energi som kan användas till att ta sig framåt, att sätta värde på sig själv.

Ett sätt kan vara, att man repar mod och tar kontakt, för att lätta sitt hjärta. Att skriva och berätta, kanske ställa någon fråga. Prövar man det kan det bli ett sätt för en att stå upp för sina känslor, att göra sig sedd i sin sorg, ilska, saknad eller vad det nu är.

Man bör vara medveten om att man gör detta för sig själv, sin egen skull, att pröva återupprätta sig och synliggöra sig, stå upp för sig själv. Tyvärr betyder det inte att man alltid får ett svar från den man söker kontakt med, men man vet åtminstone att den fått läsa och kanske också förstått något av det man aldrig sa – och att man nu gjort allt man kunnat.

Familjerådgivarna

Har du också en fråga om kärlek och relationer?

Då är du välkommen att skicka den till familjerådgivarna hos Svenska kyrkan i Örebro pastorat, via formuläret på webbsidan svenskakyrkan.se/orebro/nyheter/fragespalten. Där hittar du även fler frågor och svar.

Svaren publiceras på Svenska kyrkans webbsida, och du får gärna vara anonym.

Familjerådgivarna svarar på ett urval av frågorna, men kan tyvärr inte ge personlig rådgivning. Du är välkommen att boka tid hos din närmaste familjerådgivare. Klicka här för att se listan över alla orter där du kan få hjälp.

Om Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning i Örebro

►Erbjuder: Samtalsbehandling med familjer, par och enskilda med fokus på relationer. Personalen har psykoterapeutisk utbildning samt är utbildade i tros- och livsåskådningsfrågor. Alla samtal sker under tystnadsplikt.

►Drivs av: Svenska kyrkan i Örebro genom Örebro pastorats åtta församlingar.

►Adress: Svenska kyrkans lokaler på Storgatan 27 B i Örebro.

► Vänder sig till: Alla boende i Örebro pastorat, eller i någon av dess anslutna församlingar. Bor du i annan del av länet eller i övriga Sverige Kika på Svenska kyrkans webbsida vad som erbjuds inom ditt eget pastorat.

►Kostnad: I Örebro kostar det 150 kronor per person per gång. Resten står kyrkoavgiften för, som betalas av Svenska kyrkans medlemmar. Kostnadsfritt för de under 20 år. Man behöver inte ha en kristen tro eller vara medlem i Svenska kyrkan.

►Webbsida: svenskakyrkan.se/orebro/individ-och-familjeradgivning