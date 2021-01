Ho-Sang nära spin-o-rama-mål i debuten: ”Trodde målvakten skulle lämna en lucka”

Snacka om att presentera sig direkt.

Josh Ho-Sang är känd som en teknisk spelare med läckra dragningar – och redan i debuten för Örebro Hockey var han nära ett riktigt konstmål.

I 3–1-ledning i mitten av andra perioden stack han direkt när Örebro vann puck i egen zon och plockade upp passningen från Jonathan Andersson på offensiv blålinje. Pontus Själin var vaken och med hem – men Ho-Sang skickade upp honom på läktaren med en snurrfint, en klassisk spin-o-rama, och avslutade med en backhand. Men mellan Luleåmålvakten Jesper Wallstedt benskydd var det stängt.

– Det var nära, riktigt nära. Jag trodde målvakten skulle lämna en lucka mellan benen. Men det var stängt där, och det handlar väl som mycket annat om att jag behöver lära mig den här ligan, hur målvakterna fungerar här, vilka stilar de har. Men det var häftigt att få den möjligheten, det var en riktigt bra passning från försvarsspelaren (Andersson), säger Ho-Sang till NA efter matchen.

Ho-Sang fick ändå matchens största jubel, från de fåtaliga åskådarna i logerna, för prestationen. Han var också inblandad i 2–0-målet, i powerplay, i början av andra perioden. Öberg vann en tekning till vänster, Ho-Sang skickade pucken direkt bak till Robin Salo och framför mål krigade Rodrigo Abols och Öberg in returen. Hade det funnit tredjeassister hade Ho-Sang fått den.

– Skönt att få det målet, för jag vet att vi haft lite problem i powerplay. Jag var glad att kunna hjälpa till där, säger Ho-Sang som dock var mest nöjd med segern.

– Vi vann, och det var det viktigaste. Jag vet att grabbarna sa att vi hade förlorat mot det här laget två gånger tidigare i år. Men i dag klarade vi pressen, gjorde mål när vi behövde och spelade bra försvarsspel.

Vad säger du om din egen insats?

– Min egen match var ganska bra. Jag kände mig för och försökte få en idé om hur spelet fungerar i den här ligan, och jag hade några bra sekvenser. Men jag vill naturligtvis bli bättre framåt. Jag är ganska långt från den form jag vill ha, om man ser till hur det såg ut på isen i dag. Men jag tror inte det behöver dröja jättelänge innan jag är där. Jag hoppas växa in idet match för match. Just nu är jag fortfarande jetleggad och en it efter konditionsmässigt, men jag hoppas snart vara ikapp.

Ho-Sang var supertalangen som draftades av New York Islanders i förstarundan 2014 och debuterade i NHL två år senare, men genombrottet har låtit vänta på sig. Största delen av de fyra senaste säsongerna har han tillbringat i AHL, och nu är han alltså utlånad från Islanders till Örebro över resten av säsongen.

Matchen mot Luleå var hans första sedan AHL-säsongen avbröts den 11 mars i fjol, och hans första någonsin på stor is.

– Men att rinken var större märkte jag inte förrän i tredje perioden, när det började värka i benen, säger Ho-Sang och ler.

Han bildade kedja med Abols och Borna Rendulic i debuten.

– Vi har gjort några träningar, men det är något helt annat att spela match. Jag tyckte att det funkade helt okej, men kemin kommer bli bättre när vi får mer tid tillsammans, säger han.

Härnäst väntar Färjestad borta, på lördag.