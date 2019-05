Lämnade AIK för Örebro Hockey – Muzito-Bagenda om valet, rollen och bittra slutet på fjolåret: ”Det sved då och svider fortfarande”

Örebro har precis avslutat ett ispass när Daniel Muzito-Bagenda möter upp.

– Skönt att vara på is, det är ju det man vill hålla på med. Kul att få känna på grejerna lite och sedan blir det roligare när det drar i gång på riktigt i augusti, säger Muzito-Bagenda.

För nu skiljer det sig lite mot vanliga ispass?

– Ja, det blir väl lite mer saker som man inte jobbar lika mycket med under säsongen, som teknik.

Han har lämnat Stockholm och har varit på plats i Örebro i ungefär en vecka och börjar bli mer och mer hemmastadd.

– Ja, jag har klart med boende och allt så det känns jättebra. Det är kul att vara här, skönt att det drar i gång.

Efter en överlag framgångsrik säsong med AIK i hockeyallsvenskan fanns det tidigt SHL-intresse för den 22-årige stockholmaren (dock född i Umeå). Men till slut föll valet på Örebro Hockey.

– Som jag förstått det var fler klubbar intresserade men Örebro kändes som ett bra ställe för mig att utvecklas. Jag har hört mycket bra om tränarna och det verkar som de hade stort förtroende för mig när jag skulle bli sajnad. Det kändes bara bra, jag följde min magkänsla.

Du känner att du ha en bra chans att ta en plats?

– Ja, det tycker jag. Jag vet vad jag kan. Nu gäller det att visa det. Det är en klubb som ska göra en rolig resa så det blir kul att vara med på den.

Du har spelat både center och vinge. Har du klart för dig vad det blir för roll nu?

– Det vet jag väl inte men jag skulle kanske tippa på som center. Det var det jag spelade som mestadels förra säsongen och säsongen innan. Men jag kan spela båda. Det är inga konstigheter. Jag kör där jag hamnar.

Föredrar du centerrollen?

– Jag har inga preferenser så men det blir ett annat spel för mig. Jag kan använda min skridskoåkning på ett annat sätt och mitt driv genom mittzon och starta uppspelen på annat sätt.

Muzito-Bagenda är skolad i Bålsta och Arlanda Wings innan han flyttade till Örnsköldsvik och Modo för hockeygymnasiet. Därefter blev det två år i Nordamerika i juniorligan OHL, följt av spel i AHL och ECHL innan han i fjol vände hem till Sverige. Via try out blev han klar för AIK i hockeyallsvenskan.

52 grundseriematcher, 13 mål och 14 assist senare är han en SHL-spelare i Örebro. Det har gått fort på slutet.

– Jag har tagit stora kliv men jag hade nog kunnat komma in i allsvenskan utan try out. Men det blev så efter allt som var och jag kom in sent och väntade in andra bud och hade ingenting egentligen. Men det blev bra. Jag hade ett bra år i AIK och utvecklades mycket. Jag fick bra förtroende och tar med mig saker jag kan bygga på. Jag känner mig redo för SHL.

Men avslutningen blev tung för både honom och laget. AIK, som satsade hårt mot SHL, vann hockeyallsvenska grundserien i klar stil, elva poäng före tvåan Oskarshamn och 16 före trean Västerås.

Oskarshamn tog dock hem hockeyallsvenska finalen i en hård batalj över fem matcher. Sedan klarade inte AIK att ladda om till play off mot Leksand som där vann i två raka matcher i bäst av tre. Den andra i förnedrande siffror, 7–2.

Daniel Muzito-Bagenda blev utan poäng i alla sju matcher och det är med en tyngd på axlarna han blickar tillbaka.

– Det var jättetråkigt. Det svider lite extra med den resan vi gjorde med poängrekord och allt vad det innebär. Men det blev platt fall i slutspelet. Dessutom gick båda lagen vi förlorade mot upp. Det känns som det skulle varit vi. Men det är så det är ibland.

Varför blev det som det blev? Låste det sig?

– Ja, lite så. Sedan lite felstudsar. Vi förde mestadels av matcherna men hade svårt att få in pucken, speciellt på hemmaplan. Det var tillfälligheter när det gällde som mest. Det sved och det svider fortfarande. Men det är bara att gå vidare, nu är det nya utmaningar.

Utmaningar som stundar i Örebro dit även vännen och lagkamraten i AIK, Max Lindholm, har gått. Vilket är en trygghet för honom.

– Vi spelade ihop och hade en bra säsong tillsammans. Det är alltid skönt att ha med sig honom nu i början men sedan gäller det att komma in i gruppen på ett bra sätt men det ska gå bra. Alla är professionella på den här nivån. Jag tror inte det blir några svårigheter. Alla har varit schysta och tar hand om de nya.

Har du fått bra intryck av staden så här långt?

– Ja, det har jag. Jag känner ”Masto” (Christopher Mastomäki) sedan tidigare så han har visat runt lite. Det verkar vara en bra stad så det ska nog bli bra.

Har du hittat något smultronställe?

– (Skratt) Nej inte riktigt än. Jag har stadsparken precis där jag bor så det är kul. Jag kan ta lite promenader med hunden där.

Daniel Muzito-Bagenda

Född: 16 juni, 1996 i Umeå.

Position: Center/forward.

Längd: 185 cm.

Moderklubb: Bålsta HC.

Tidigare klubbar: Arlanda, Modo, Mississauga Steelheads (OHL), Rochester Americans (AHL), Cincinnati Cyclones (ECHL), AIK.

Landskamper: 28 matcher för U17- och U18-landslaget.

Fjolåret: 13 mål och 14 assist på 27 grundseriematcher med AIK i hockeyallsvenskan.

Aktuell: Nyförvärv i Örebro Hockey.