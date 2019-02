Stark upphämtning av SSK mot BIK – men ny förlust: "Nytt lag i tredje"

Anmäl text- och faktafel

SSK stod för en stark upphämtning hemma mot BIK Karlskoga. Laget gick från 0-3 till 3-3 i den tredje perioden. Men i slutändan räckte inte det för Södertälje. Gästerna gjorde 4-3 och vann matchen.

Bortalaget inledde bäst i den första perioden. BIK skapade en chans redan i det första bytet. Det blev inget mål där, men det kom tre minuter senare. Gustaf Franzén var först på en retur och gav gästerna ledningen. Efter det fortsatte Karlskoga att vara det bättre laget. SSK hade inte mycket, men var nära att kvittera när Stefan Johansson prickade stolpen. Till slut visade sig Franzéns mål bli det enda i inledningsakten.

I början av den andra perioden ville hemmafansen ha en utvisning på BIK för en tackling bakifrån. Domarna höll inte med. I stället kunde Karlskoga göra 2-0 några minuter senare. Gustaf Thorell fick tag i pucken framför mål och sköt in den i det vänstra krysset. I slutet av mittperioden kunde sen gästerna utöka sin ledning till 3-0. Tor Immo gjorde mål i sin första match för Karlskoga.

SSK fick hopp direkt i den tredje perioden. Efter 26 sekunder kom reduceringen till 1-3. Det fick fart på hemmalaget. Två minuter senare kom ett nytt mål för Södertälje. Lucas Carlsson fick in pucken och plötsligt skiljde bara ett mål mellan lagen. Sen kom även 3-3. Emil Bejmo gjorde mål för andra matchen i rad. Snabbt därefter kom dock gästernas svar. Oliver Eklind sköt in 4-3 till BIK via stolpen. Det blev matchavgörande.

Matchens grej

Tredje perioden. SSK var svaga i två perioder. Sen kom Södertälje ut som ett nytt lag i tredje. Hemmalaget gick från 0-3 till 3-3. Även om det inte räckte till några poäng i slutändan kan SSK ta inspiration från denna period till sina kommande matcher.

Matchens miss

SSK:s inledning. Det såg ut som att hemmalaget satt kvar i omklädningsrummet i början av den första perioden. BIK kom till flera lägen och till slut satt 1-0 efter tre minuter. En tuff start för SSK, som gick in i matchen med tre raka förluster.

Matchens tre bästa spelare

Tor Immo, forward, BIK Karlskoga

Tor Immo bidrog direkt för BIK. Han anslöt till Karlskoga från Leksand under tisdagen. Dagen efter gjorde forwarden sin första match för värmlänningarna. Då blev det mål direkt. I slutet av den andra perioden gjorde 24-åringen 3-0 till bortalaget. Sen stod han även för en assist.

Sebastian Bengtsson, forward, SSK

Slet på bra under hela matchen. Bengtsson fick kröna det med en assist i den tredje perioden, när SSK gjorde 2-3. Forwarden var hemmalagets bästa spelare i matchen mot BIK.

Jesper Kokkonen, forward, BIK Karlskoga

Forwarden skapade mycket framåt för BIK. Kokkonen var inblandad i både 3-0 och 4-3, genom två assist. En stark insats från bortaspelaren.

Hockeyallsvenskan

SSK–BIK Karlskoga 3-4 (0-1, 0-2, 3-1)

Första perioden: 0-1 (03:18) Gustaf Franzén (Dennis Fröland, Jonathan Harju).

Andra perioden: 0-2 (7.45) Gustaf Thorell, 0-3 (17.26) Tor Immo (Jesper Kokkonen)

Tredje perioden: 1-3 (0.26) Nicolai Meyer (Sebastian Dyk), 2-3 (2.49) Lucas Carlsson (Sebastian Bengtsson, Stefan Gråhns), 3-3 (10.06) Emil Bejmo (Christopher Liljewall, Sebastian Dyk), 3-4 (10.55) Oliver Eklind (Jesper Kokkonen, Tor Immo)

Skott: 27-24 (6-6, 13-7, 8-11)

Utvisningar: SSK: 4x2. BIK: 4x2.

Domare: Christoffer Holm (Marcus Bojling, Joakim Nordberg)

Publik: 2318

