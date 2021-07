Hockeyettans silly season: Lindlöven värvar kanadensare och förlänger med kaptenen – Kumla värvar tre

Anthony Paskaruk, 27, är kanadensaren som blir förste transatlanten in i Lindlövens lagbygge inför säsongen 2021/22.

Kanadensaren lämnade Nordamerika efter coelgåren på Northern Michigan university och har tillbringat de tre senaste vintrarna i Sverige – först i Åmål, därefter i Kiruna IF och senast i Kiruna AIF. På 53 hockeyettamatcher har centern noterats för 28 poäng varav 15 mål.

– Kommer att användas både i offensiva- och defensiva roller. Han är en bra skridskoåkare utrustad med ett riktigt bra skott, dessutom är han är riktigt bra tekare, säger sportchefen Tomas Östlund till klubbens hemsida.

Lindlöven har senaste dagarna också förlängt med lagkaptenen David Berg, en 28-årig back med förflutet i Örebro Hockey, och knutit upp Elias Lindgren som i fjol var inlånad från Örebros J20-lag men nu tar klivet över till hockeyettanlaget från Lindesberg på allvar.

– Han är är en stabil back som utvecklades för varje match som gick förra året. Bra spelförståelse och kan peta in en och annan poäng, säger Östlund om Lindgren och tillägger, om Berg:

– I David får vi en offensiv spets på backsidan, vi får ledarskap i rummet och vi får en massa rutin från högre nivåer. David kommer att driva laget med sitt seriösa sätt och kommer bli enormt viktig när det väl gäller.

Länsrivalen Kumla Hockey har förlängt kontraktet med Mikael Lindberg och dessutom värvat tre spelare: 21-årige centern Patric Colton som noterades för 15 poäng på 33 matcher för SK Lejon, 19-årige forwarden Lukas Smith som är fostrad på Bik Karlskogas hockeygymnasium men som i vintras spelade i Västerås J20-lag och var utlånad till Grums, samt 23-årige finske backen Niklas Mattila som två senaste säsongerna spelat med Koovee i finska andraligan.

”Niklas är en fartfylld tvåvägsback och kommer bidra med rutin och erfarenhet trots sin unga ålder till våran backsida”, skriver Kumla på Instagram. Om de andra nyförvärven: Lukas ”är ett starkt nyförvärv för vår offensiv som vi tror stenhårt på inför vintern” och Patric ”vann interna målligan i SK Lejon med sina nio mål. En smart och spelskicklig center som vi tror kommer ta nästa steg i utvecklingen här i Kumla.”

Två spelare har dessutom meddelat att de lämnar Kumla: Forwarden Oscar Haglund och målvakten Philip Aldenrud, som i vintras bara fick chansen i en match, går båda till division 2-klubben Falu IF.

För Faluns hemsida berättar Aldenrud om det hastiga inhoppet i Kumla i våras:

– Jag blev inlånad sent på säsongen på grund av skador, och fick hastigt skriva kontrakt. Då hade jag knappt stått på skridskor på ett år. Jag hade en hyfsad räddningsprocent, men vi tappade matchen till slut. Helt klart godkänt med tanke på att jag var väldigt ovan. Det var dock häftigt att få testa på hockeyettan, säger han.

Kumla har redan gjort klart med William Kias och Elias Olofsson som nytt målvaktspar inför vintern.

Lindlövens truppbygge 2021/22

Målvakter: Jonatan Frykholm.

Backar: David Berg, Adam Björkman (ny från BIK Karlskoga J20, var utlånad till Lindlöven), Joshua Karlsson, Elias Lindgren (ny från Örebro J20, var utlånad till Lindlöven), William Lindgren (spelade ej 2020/21), Zikmund Mróz (ny från Lebanon Valley College), Philip Nyberg.

Forwards: Christoffer Anrén, Anton Björkman (ny från Hudiksvall), Simon Brännvall, Isak Jonsson (ny från Kumla Hockey), Anton Karlsson, Anthony Paskaruk (ny från Kiruna AIF), Maksims Semjonovs, Alexander Sunnefors, Anton Toolanen, Anton Widmark.

Utgående kontrakt: Lucas Jägbring, målvakt, Emil Eriksson, forward, Alexander Kovalonok, do.

Klara förluster: Marcus Brännman (målvakt, åter till Örebro J20 efter lån), Jesper Broeng (back, Mariestad), Karl Jonsson (do, lån från Bik Karlskoga, Dalen), Mathias Linnarud (do, IFK Arboga), Filip Lundqvist (do, Kiruna AIF), Vladimir Chetverikov (forward, Guldsmedshytte SK), Simon Forsmark (do, åter till Örebro J20 efter lån), Lukas Henze (do, Surahammar), Max Lalander (do, slutar), Carl Sjöberg (do, lån från Örebro J20, Kalmar).

Kumla Hockeys truppbygge 2021/22

Målvakter: William Kias (ny från Örebro Hockey J20), Elias Olofsson (ny från Grums).

Backar: William Berglind (ny från Karlskrona), Hampus Dahlqvist, Elias Lustig (ny från Oskarshamn J20, utlånad till Kalmar), Niklas Mattila (ny från Koovee), Hampus Rönning (ny från Örebro J20, utlånad till Kumla), Jacob Sandberg (ny från Tyringe).

Forwards: Oscar Berghult (ny från Malung), Carl Berglund (ny från Bik Karlskoga), Patric Colton (ny från SK Lejon) Victor Cubars (ny från Rødovre Mighty Bulls), David Harrysson (ny från Karlskrona J20), Eric Karlsson (ny från Grums), Daniel Lindberg, Mikael Lindberg, Victor Sandh, Lukas Smith (ny från Västerås J20), Oscar Svanborg.

Utgående kontrakt: Jakob Johansson, back, Hampus Moberg, do, Rasmus Sandgren, do, Victor Sandin, do, Edvin Ekström, forward, Valter Lederud, do, Linus Lundberg, do, Victor Wänghult, do.

Utgående låneavtal: Oscar Geschwind (forward, Örebro).

Klara förluster: Philip Aldenrud (målvakt, Falun), Jonatan Fornbrant (do, slutar), Jonathan Stålberg (do, Kalmar), Jakub Zurek (back, lån från Oskarshamn, HC Benatky nad Jizerou), Oliver Arle Östergren (forward, Kalmar), Oscar Haglund (do, Falun) Isak Jonsson (do, Lindlöven), Joakim Stjern Svensson (do, Nyköping), Dennis Walette (do, Skara).