Höga toppar och djupa dalar bland Rospiggarnas förare – förlorade mot Västervik

Betygsskala: 6: Utmärkt, 5: Mycket bra, 4: Bra, 3: Godkänd, 2: Inte godkänd, 1: Dålig

Andreas Jonsson, 4 poäng på fyra heat: Det var inte Jonssons kväll mot Västervik. Han inledde visserligen med en heatseger, men sedan gick det utför. En poäng på två heat, som följdes upp med ett stopp i det sista heatet. Kör inte Jonsson bra, då vinner inte Rospiggarna. Betyg: 2.

Rasmus Jensen, 8+1 poäng på fem heat: Rasmus Jensen visade upp prov på sin kapacitet mot Västervik. 8+1 får räcker till bättre än godkänt. Hittade ett bra ytterspår som han utnyttjade i flera heat. Har haft två bra insatser på rad nu, hoppas han kan hålla i den här formen säsongen ut. En bra kväll! Betyg: 4.

Max Fricke, 6 poäng på fyra heat: Han har inte riktigt träffat rätt på sistone Fricke. Förra veckan var det också något som saknades för att vara mer än godkänd, men han gör det ändå helt okej mot Västervik. Banan gynnade förarna på innerbanan, något som Fricke fick prova på två gånger – och tog fem poäng. En godkänd kväll från australiensaren. Betyg: 3.

Viktor Kulakov, 5 poäng på fem heat: Ryssen Kulakov fortsätter göra helt okej insatser för Rospiggarna. Lite mindre poäng än förra veckan, men han gör det ändå okej Kulakov. Kanske att fansen väntar sig lite mer, men det är inte lätt i en förlustmatch, godkänt. Betyg: 3.

Jason Doyle, 11 poäng på fyra heat: Vilken insats av Jason Doyle! Han fullständigt dominerade mot Västervik, bäst av alla. En av få i Rospiggarna som bjöd upp och störde förarna i Västervik. Elva poäng på fyra heat, mer går det inte att förvänta sig. Utmärkt körning av Doyle! Betyg: 6.

Andreas Westlund, 0 poäng på tre heat: Ja vad ska man säga egentligen. Kallades in sent istället för Erik Riss och slängdes in direkt i hetluften. Lyckades inte ta några poäng i de tre heaten han körde, räcker inte till godkänt. Betyg: 1.

Tomas H Jonasson, 3 poäng på tre heat: Det blev inte många poäng idag heller, även om det ändå fanns lite hopp i hans körning. Inledde med en andraplats, men kunde inte följa upp med likvärdiga placeringar. Finns mer att ta av. Betyg: 2.

Peter Jansson, lagledare, 37 poäng på 14 heat: Efter förra veckans vinst fanns det mycket positivt att bygga vidare på, men Västervik blev ett nummer för stort. Jansson gör inga direkta fel som märks utifrån. Räcker till godkänt idag, trots förlusten. Får hoppas på lite mer tur i nästa match. Betyg: 3.