Högst tillväxt i landet – det vill vi ha hjälp med hemma: ”Tillbringar mer tid i hemmet”

Många har uppmanats att jobba hemma under pandemin. En konsekvens av detta har blivit att flera också har valt att köpa hushållsnära tjänster.

Från att RUT-branschen omsatte 700 miljoner kronor under 2019 var siffrorna uppe i 12,1 miljarder under 2020 – varav 1,2 miljarder under december månad. Det är den högsta noteringen någonsin för en enskild månad skriver Almega i ett pressmeddelande.

Men det är inte bara mer pengar som har spenderats, det är också fler personer som har spenderat pengarna. 74 564 personer köpt tjänster där hemstädning fortfarande ökar – men IT-tjänster har ökat kraftigt.

– Den huvudsakliga förklaringen till ökningen är troligen att många personer arbetar hemifrån och tillbringar mer tid i hemmet. Störst ökning har avdrag för IT-tjänster, vilket rimligen förklaras med att mer hemarbete krävt bättre IT-lösningar i hemmet, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega, i pressmeddelandet.

Något som bådar gått för flera branscher den närmsta framtiden enligt Åström.

– Detta borgar för att fler tjänstejobb kommer att skapas och att den goda tillväxten inom rut-branscherna kommer fortsätta även under 2021, säger Andreas Åström.