Höjd skatt värnar välfärden - och akutvården i Lindesberg

Region Örebro län saknar mer än 350 miljoner kronor för att få ihop sin budget. Som ett första steg att nå en ekonomi i balans fattade Hälso- och sjukvårdsnämnden flera beslut vid sitt möte den 25 september.

En punkt i Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 25 september grundar sig på en utredning som är daterad den 16 juni. För att få ekonomin i balans beslöt man, vad gäller jour och beredskap, att reducera antalet arbetade timmar under kvällar, nätter och helger. Utredningen är tendentiös och har begränsats så att den anses visa att reduceringen ska ske vid Lasarettet i Lindesberg.

Men om så sker har vi inte längre ett akutsjukhus i den norra länsdelen. Det lovade de flesta partier före valet.

Vi måste få in mer pengar via skatter. Sammanlagt är problemen så stora att tillskott måste komma via staten.

Samtidigt finns stora behov av mer pengar inom kommunerna. Personligen ser jag det som omöjligt att Regionen ska kunna behålla och helst höja standarden på dagens sjukvård utan att förbättra sin inkomst. Vi måste få in mer pengar via skatter. Sammanlagt är problemen så stora att tillskott måste komma via staten.

Sannolikt har de olika partiernas ledningar tänkt tanken att höja skatten. Men få vågar uttrycka den. Likväl är det så att individen ytterst måste välja mellan att säkra kvaliteten och omfattningen av, som man säger, skola, vård och omsorg å ena sidan och sin personliga standard å andra sidan. Problemet är att det för den enskilde är svårt att välja mellan alternativen helt enkelt därför att behoven inte finns där samtidigt.

Under livet vill man unna sig en bra bostad, kanske sommarstuga, en rejäl bil och varför inte semesterresor till fjällen eller Thailand, golf i Spanien, bad på Kanarieöarna. Omfattningen och därmed priset tar man själv ställning till. Vissa fasta utgifter finns såsom barnomsorg och skola där kostnaderna till stor del bestäms av samhället.

Så plötsligt en dag dyker svåra och kanske kroniska sjukdomar upp. Kostsamma operationer och dyra mediciner behövs.

Jag menar att vi, för att öka samhällets inkomster, ska avveckla jobbskatteavdragen efter hand och sprida pengarna över landet.

Vi drabbas av handikapp. Kanske måste vi få hjälp med allt ifrån mat till blöjbyte. Kostnaderna för detta hade man tidigare i livet inte prioriterat. Utvecklingen inom vården, högre krav på utbildning och rättsväsende gör att jag inte ser hur vi ska kunna sänka kostnaderna på dessa områden. Återigen - vi måste ta in mer pengar i skatt.

Storleken av skatten har varit och är ett snårigt kapitel. Nu har vi på toppen av skatteskalan fem jobbskatteavdrag. De minskar statens inkomster men sägs öka skattebetalarens lust att arbeta. Jag har inte sett några bevis för sanningshalten i det senare. Jag menar att vi, för att öka samhällets inkomster, ska avveckla jobbskatteavdragen efter hand och sprida pengarna över landet.

Ett vallöfte inför valet 2018 i Region Örebro län var ju att vi skulle bevara tre akutsjukhus. Det var det viktigaste vallöftet i den norra länsdelen. Jag tycker att det är sorgligt att Hälso- och sjukvårdsnämnden väljer att inte stå för det. Det är ett svek.

Regionrådet Andreas Svahn säger i NA den 22 oktober att det är en hederssak att behålla BB i den västra länsdelen eftersom han har gått till val på det löftet. Frågan är om vi ska tolka regionledningens beslut den 25 september så att den tycker att befolkningen i denna norr länsdelen är mindre hedervärd än övriga regioninnevånare?

Ingemar Engstrand

pensionär i Lindesberg