Hon är den nya trädgårdsmästaren i Sjöparkens växthus: ”Jag har hamnat på rätt plats”

Lisa Jonsén Skanebo är en relativt nyexaminerad trädgårdsingenjör med en master i landskapsarkitektur i utomhusmiljöer för hälsa och välbefinnande. Efter att ha spanat in lediga tjänster såg hon att Sjöparkens växthus i Kumla behövde en trädgårdsmästare. Hon sökte jobbet och fick det. Fem veckor har nu gått sedan hon började. Lisa trivs och tycker att jobbet är väldigt omväxlande.

– Jag har hamnat på rätt plats. Min största utmaning är att se till att Sjöparkens växthus fortsätter att vara ett besöksmål och att turisterna lockas hit. Det ska alltid finnas något nytt för de som kommer på besök. Jag kommer att sätta min prägel på platsen när jag har blivit varm i kläderna.

Under Lisas första år kommer det inte bli några drastiska förändringar. Hon vill känna in och avvakta för än så länge känner hon inte "kumlajorden". Hon är driven och har alltid varit intresserad av växter. Det ligger i släkten. Lisa rodnar lite när hon berättar att hon har över 100 krukväxter hemma i lägenheten i Lindesberg. Växterna kräver sin tid och det gör även hennes nya jobb. Lisa fick fullt upp direkt och kastades in i arbetet efter en kort introduktion. Hon ansvarar för Sjöparkens växthus och trädgården utanför. Hennes roll är också att komma in med grön kompetens till Arbetsmarknads- och integrationsenheten, AMI, som håller till i växthuset.

– De har en egen trädgård här, Möjligheternas trädgård. Jag ska fungera som deras bollplank.

Listan är lång på allt som ska göras innan sommaren.

– Just nu är vårstädningen i gång. Jag diskar upp alla krukor. De måste vara rena och fräscha när vi börjar plantera. Vårbruket börjar snart. Jag skissar på växtkompositionen i trädgården. Trädgårdens grundstomme består av de fyra elementen: jord, luft, eld och vatten. Varje element har sina färgtoner, men variationer görs i växtmaterialet från år till år. Vi varierar även sommarblommorna i urnorna. Vi har ett nytt tema varje år och i år är det ”Kumla rockar”. Årets färger på sommarblommorna blir svart, lime, orange och cerise, säger Lisa.

För att underlätta arbetet i Sjöparkens trädgård ser kommunen över möjligheten att satsa på ett automatiskt bevattningssystem. I nuläget jobbar Lisa med att ta in offerter.

– Det kommer nya arbetsuppgifter hela tiden. Det är roligt. Jag ska anordna aktiviteter för barnen och hålla i guidade turer i växthuset. Jag är den som arrangerar event och anordnar vår- och höstmarknaden. Mitt mål är att på sikt få in mer lärande i växthuset, att barn kan få komma och lära sig var maten kommer ifrån. Det känns som att den kunskapen har gått lite förlorad. Förutom arbetet i växthuset har jag även en fot inne i stadshuset. Där är jag engagerad i diverse projekt såsom Gröna Sörby.

Fakta om trädgårdsmästaren Lisa:

►Döpt efter två blommor: Flitiga Lisa och Linnea

►Ålder: 31 år.

►Bor i: Lindesberg.

►Familjen består av: maken Nils och den finska lapphunden Chili.

►Studerade i Skåne: i totalt fem och ett halvt år. Har en kandidatexamen (3 år), en masterexamen (2 år) och har läst några strökurser.

►Har tidigare arbetat som trädgårdsmästare på: Enaforsholms Fjällträdgård åt Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

►På fritiden brukar jag: baka, fotografera, skriva, blogga och ta hand om mina växter. Min balkong är som ett växthus. Jag odlar bland annat avokado, fikon, mango, aloe vera, tomater, djungelgurka, olika kryddor och elefantöron.

►Detta vet inte många om mig: Jag har gjort lumpen som insatssoldat, sjukvårdare på Amf 1, Amfibieregementet, i Stockholm. Var laddare av första salutkanon på kronprinsessan Viktorias bröllop.

►Min favoritväxt: Alla växter har sin charm. Aurikel, linnea och pelargoner är exempel på blommor jag gillar.

►Lisas vårtips: Nu kan man börja klippa ner alla perenner. Ta de som är minst känsliga först. Förbered vårbruket genom att börja gödsla med naturgödsel, gärna från ko eller häst. Stressa inte i trädgården. Ta det lite pö om pö.