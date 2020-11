Hon blir ny kommundirektör i Örebro – det närmaste halvåret ►Tungt meriterad ►Flera chefsjobb

Den nuvarande kommundirektören Anne Andersson slutar och blir vd för Stockholmsregionens Europakontor vid årsskiftet.

Så en ny kommundirektör måste rekryteras. Den processen beräknas ta minst sex månader.

Under den tiden gå Eva Håkansson in som tillförordnad kommundirektör. Hon kommer från mitten av november successivt kliva in i kommundirektörsrollen och ta över efter Anne Andersson.

Evas Håkansson är i grunden socionom. Hon har många chefsjobb på sin meritlista: Näringslivschef i Örebro kommun, kommundirektör i Ale kommun, regionchef för Skatteverket i Västra Götaland, chef för ekobrottsmyndigheten och generaldirektör för Datainspektionen.

De senaste två åren har hon drivit egen verksamhet som konsult.

– Jag ser fram emot att komma tillbaka till Örebro kommun och tillsammans med alla kunniga medarbetare driva verksamheten och utvecklingen framåt under den mycket speciella situation som vi nu har. Jag tänker både på hanteringen av pandemin men också på att mycket pekar på en kommande förändring av nämnd- och förvaltningsstruktur, säger Eva Håkansson i ett pressmeddelande.