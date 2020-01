Hon skapar i Ställbergs gruva – Här är de som kan få DN:s kulturpris

Dagens Nyheters kulturredaktion har utsett fem nominerade till tidningens årliga kulturpris, som delas ut till en inom konsten verksam person som tidningen anser har bidragit till att lysa upp årets som passerat.

De nominerade delas in i fem kategorier, men tävlar om samma pris.

Årets nominerade är filmregissören Levan Akin, som nomineras för sin svensk-georgiska film "And then we danced", författaren Anna-Karin Palm för Selma Lagerlöf-biografin "Jag vill sätta världen i rörelse", skådespelaren Livia Millhagen för rollen som Blanche Dubois i "Linje Lusta" på Dramaten, animatören och konstnären Niki Lindroth von Bahr för sina animerade konstfilmer samt musikern Sara Parkman för albumet "Vesper", skriver DN.

Priset på 50 000 har delats ut sedan 2007 och gick i fjol till författaren Johanna Frid.