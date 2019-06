Hon skriver om kriget mot de fattiga

– Kanske kan den här boken hjälpa till att förklara litegrand vad som händer just nu, säger författaren om "Summer of hate".

Konstkritikern Catt Dunlop orkar inte riktigt skilja sig från sin man, ägnar sig åt uttråkat rekreationssex, flyr från en potentiell sadomasochistisk mördare och köper nedgångna fastigheter i New Mexico. Hon inleder en romans med den 20 år yngre och betydligt mer obildade kåkfararen Paul Garcia, och finner sig snart intrasslad i det amerikanska rättssystemet och dess baksidor.

Genom kärlekshistorien mellan en kvinna från den litterära intelligentian och en man från underklassen hoppas den amerikanska författaren Chris Kraus belysa den mänskliga sidan av de truismer hon menar att många av hennes landsmän numera är vana vid att få serverade till frukostkaffet.

– Varenda liberal som läser The New York Times eller The Guardian är väl medveten om det fruktansvärda krig gentemot fattiga som pågår i USA, dessa massiva orättvisor, stora och små. Men de är inte nödvändigtvis medvetna om hur de drabbar på en mänsklig och psykologisk nivå, säger hon.

"Summer of hate", som skrevs 2012 men nu ges ut på svenska, utspelas under mitten av 00-talet då George W Bush var president och inledde invasionen av Irak.

– För mig personligen var det tortyr att leva i Amerika under de där åren. Jag samarbetade ju på sätt och vis genom att bara vara en del av kulturen. Och tystnaden i kulturvärlden var massiv – ingen ville kännas vid vad som pågick framför näsorna på oss med ständiga massgripanden och deportationer, säger Kraus.

Hon är övertygad om att fröet till dagens Trump-era såddes under den perioden och konstaterar att "Summer of hate" väcker större intresse nu än när den kom.

– Man söker något slags förklaring till hur den nuvarande situationen uppstod och om vi ser tillbaka ett årtionde kan vi se några av nuets fröer. Historien har eskalerat väldigt snabbt, och det är svårt att navigera genom vad som är sant och inte. Kanske kan den här boken hjälpa till att förklara lite grand vad som händer just nu, säger hon.

Själv är hon "helt utmattad" av den rådande politiska situationen i USA.

– Varje dag är det ett nytt utbrott, ett nytt falsarium som ska hetsa upp folk. Ingen har ens en chans att hänga med, säger hon.

Autofiktiva "I love Dick", som gavs ut på svenska för ett par år sedan, hade stora likheter med Chris Kraus eget liv. Likadant i "Summer of hate": hennes man har en liknande bakgrund som bokens Paul Garcia och Kraus äger själv fastigheter som hon hyr ut till människor som suttit i fängelse och vill få en andra chans. Men samtidigt försöker hon blicka mer utåt i sitt författarskap numera.

– Jag skrev "I love Dick" i första person och i realtid, men "Summer of hate" är till exempel skriven som ett slags kriminalroman i tredje person. Alla böcker jag skriver representerar olika delar av mitt liv, men jag har blivit mer och mer intresserad av att skriva om andra människor och fenomen än mina egna erfarenheter – de har täckts tillräckligt! Men samtidigt är ju nästan all litterär fiktion djupt personlig och ger en väldigt intim bild av författaren och hans eller hennes liv, säger hon.

Att "I love Dick" fortfarande lever sitt eget liv, trots att det är över 20 år sedan den skrevs, fascinerar Chris Kraus som konstaterar att den numera är ett fenomen.

– Det är klart att det är konstigt att ständigt dras med det förflutna. Det är ett åtagande, men det är inte ett hemskt åtagande. Värre saker har hänt.

Att genom boken ha uppnått ett kändisskap är egentligen inte Kraus grej, men något positivt har det fört med sig:

– Jag blir inbjuden till en massa grejer, får möta en massa människor och lära mig saker av dem och deras arbete. Och själv får jag sprida ordet om olika saker, åka från plats till plats. Jag är som en litterär pollinatör!

Sara Haldert/TT

Fakta: Chris Kraus

Född 1955.

Författare, filmskapare, redaktör.

Var på 1970-talet medlem av kulturprojektet The Artists Project och skapade produktioner inom videokonst och performance.

Ägnade sig åt filmskapande fram till 90-talet, då hon övergick till författande.

Debuterade 1997 med "I love Dick" och har sedan dess bland annat gett ut "Aliens & anorexia" (2000), "Video green" (2004), "Torpor" (2005) och "Summer of hate" (2012).

Sverigeaktuell med anledning av den svenska översättningen av "Summer of hate".