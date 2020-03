Hon tog länets enda medalj i USM i Örebro – och han blev sexa i karriärens tredje 1 500-meterslopp: ”Orienteringen är nummer ett ...”

LÄS OCKSÅ: Bildextra – se Melwin Lycke Holms sköna show på vägen till tre SM-guld i Örebro: ”Ville bara ha kul”

Friidrottarna födda 2004 och 2005, som i helgen gjorde upp om SM-medaljer i två åldersklasser i Tybblelundshallen i Örebro, är inte de några av de starkaste årgångarna som länet fått framåt.

Men det finns framför allt ett lysande undantag: KFUM Örebros kasttalang Tilda Bernhult som i fjol tog SM-guld i spjut i F15-klassen och tre silver i kula (utomhus och inomhus) och diskus. Nu slog hon till med ännu en andraplats i kula, på nya personliga rekordet 14,43 – bara 14 centimeter från guldet och tolv från det inofficiella distriktsrekordet i åldersklassen.

Det blev enda medaljen för länet i mästerskapet – i övrigt var det stolpe ut med tre fjärdeplatser för KFUM Örebro-trion Albin Gyhlenius, höjdhopp i P15, Alfons Elmgren Hallinger, stavhopp i P15, och Alvin Reinebo, 400 meter i P16.

IF Starts Hugo Örn hade snarare stolpe in när han sprang in som sexa i P16-finalen på 1 500 meter, på nya personliga rekordet 4.24,77.

– I går sprang jag försök, innan det hade jag bara gjort ett lopp på 1 500 meter någonsin. Jag är egentligen orienterare, så det har inte blivit några bra tillfällen att tävla, säger Örn.

– Senaste månaden har jag försökt köra några snabbhetspass här inne två gånger i veckan, men för att bli riktigt bra hade jag behövt köra lite mer. I veckan fick jag dessutom ont i benhinnorna, så jag var väldigt tveksam till om jag ens skulle kunna springa i går. Men när jag var igång kändes det ingenting. Så jag är jättenöjd med tiden och placeringen. Men det blir inga fler tävlingar i vinter eller till sommaren, orientering är nummer ett nu när den drar igång.

Totalt blev det nio topp åtta-placeringar för länet i tävlingarna i Tybblelundshallen, varav Albin Gyhlenius stod för tre.