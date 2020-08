Hon var superstjärnan från Bångbro som försvann från strålkastarljuset – nu efterlyses eventuella släktingar

Under 1930 och 40-talen var dragspel bland det hippaste man kunde ägna sig åt i Sverige. Även efter att popmusiken gjort entré levde dragspelsmusiken vidare, med en nytändning under 60- och 70-talen. Flera kvinnor var framstående dragspelare och störst av alla var Bångbro-Stina.

Men det var främst manliga musiker som fick spela in skivor. Av de musiker som aldrig spelades in har många blivit bortglömda, varför männens framgångar är de som tagit plats i det kollektiva minnet och som återupptäckts av senare generationer.

Undantag finns även här, ett närmare bestämt. Under guldåren på 30- och 40-talet var Bångbro-Stina den enda dragspelande kvinna som spelades in på skiva i Sverige. Många kvinnor uppträdde i radion, men då i direktsändningar som inte bevarades för eftervärlden. Några av de mer tongivande kvinnliga spelarna fick spela in album flera decennier senare då intresset för dragspelsmusiken tändes på nytt och förutsättningarna fanns för en come back .

Wictor Johansson är dragspelsentusiast, musiketnolog och arbetar till vardags som forskningsarkivarie på Svenskt visarkiv. Han har tidigare porträtterat dragspelaren Signe Gustafsson från Värmland för forskningsprojektet Svenskt kvinnobiografiskt lexikon – en sökbar databas över historiska kvinnor som varit framstående och gjort avtryck inom alla möjliga olika discipliner.

Just nu skriver Wictor på en biografi om Stina Karlsson för samma publikation. Han har förutsatt sig att ta reda på hela berättelsen om Bångbro-Stina, vilken kommer att berättas i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

– Dragspelstävlingar var en jättestor grej under 30- och 40-talet och Bångbro-Stina var den allra första kvinnan som deltog i ett sånt sammanhang som var rikstäckande, berättar Wictor Johansson.

1935 är Stina en etablerad musiker. Hon är inte längre bara första kvinna att delta i en nationell tävling, utan hon kommer även trea i svenska mästerskapen i dragspel och det hela uppmärksammas stort i media. Vart hon än uppträder mottar hon publikens jubel. Hennes vänskap med diktaren Nils Ferlin - vilken skrev schlagertexter till några av Stina Karlssons verk - öppnar nya dörrar. Genom honom får hon möjlighet att åka till London för en skivinspelning. Där gör hon starkt intryck på sina medmusiker.

– Imponerande att en så liten kvinna kan hantera ett så stort dragspel, det var en sådan ganska tidstypisk kommentar som nedtecknades i samband med inspelningen, säger Wictor.

Vid den här tiden dominerade dragspelsmusiken svensk populärkultur och Bångbro-Stina var som kvinna helt ensam om att ges ut på skiva. Under 1940-talet – då intresset för dragspelsmusik fortfarande blomstrar och Stinas karriär är på topp – försvinner hon plötsligt från offentlighetens ljus. Inga flera skivor kommer ut, inga fler konserter ges i folkparkerna och hon deltar inte längre i stora publika sammanhang, men varför?

– Det är vad jag försöker ta reda på, men jag har ännu inte hittat något.

Det var inte ovanligt vid den här tiden att kvinnliga musiker drog sig tillbaka för att bilda familj, något som bland annat skedde för dragspelaren Majken Carlsson från Kungsör, som var mycket populär i slutet av 40-talet. Hon återvände till scenen långt senare och spelade in flera album under 70- och 80-talen. Men någon familjebildning verkar inte ha varit anledningen till att pionjären Bångbro-Stina försvann från grammofoninspelningarna eller folkparkernas scener. Wictor Johansson menar att allt tyder på att Bångbro-Stina aktivt valde en tillvaro vid sidan av offentlighetens ljus. Han hoppas nu att eventuella släktingar, eller kanske till och med någon av NA:s läsare, ska ha svaret på gåtan om vad som hände med supertalangen Stina Karlsson från Bångbro.

– Hon hade kunnat spela i många år till, säger han.