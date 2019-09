Höstlikt och svalt i veckan – men till helgen kommer värmen tillbaka: "Kan bli upp mot 20 grader"

Efter den gångna helgens soliga, men rejält blåsiga, väder inleds den här veckan med lägre temperaturer.

– Vindarna avtar redan under måndagen och vi kan vänta oss en ganska solig dag med en temperatur på 12-13 grader, säger Stina Karlsson, meteorolog på Foreca.

Under tisdagen blir det klart till halvklart och en del regn på eftermiddagen. Det blir ännu något svalare än under måndagen, med cirka 10 grader. Onsdagen inleds med lätt regn.

– Det blir inga stora mängder. Under eftermiddagen klarnar det upp och temperaturen blir mellan 10 och 13 grader.

Under torsdagen finns det goda solchanser. Molnigheten blir varierande. Till fredagen växer ett omfattande regnområde in från sydväst, och regnet blir ihållande under eftermiddagen och kvällen.

– Med regnområdet följer betydligt varmare luft från brittiska öarna, och i helgen ser det ut som att vi kan få riktigt höga temperaturer. Uppåt 18 grader, kanske till och 20 på sina håll, säger Stina Karlsson.

