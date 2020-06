Hotet mot linje 722 oroar boende i sydöstra Örebro län

Med stor förvåning läser jag förslag om nedläggning av busslinjer.

Jag har varit trogen Hampetorpslinjen nr 722, en av de busslinjer som på förslag ska läggas ned, i 45 år! Ja, jag började årskurs sju i Örebro och har åkt buss alla år. Pensionen dröjer flera år än. Hur ska jag ta mig till jobbet de resterande åren tänker Region Örebro län?

Om vi är 10-15 personer som dagligen åker buss bör det miljömässigt vara bättre med buss än att var och en skaffar sig egen bil och åker till Odensbacken/Örebro. Samåkning fungerar ej då vi har olika skol- och arbetstider. Alla har ej möjlighet att införskaffa en bil och alla har inte heller körkort. Hur tänker Region Örebro att de ska göra?

Sen har vi ett gäng unga barnfamiljer, vars barn vill åka buss på olika aktiviteter samt alla skolungdomar som åker till skolan i Örebro. Hur tänker Region Örebro att de ska göra?

Hur blir det med samtrafiken till Vingåker?

Odensbacken har väldigt många turer så ett förslag till Region Örebro är att dra in en av dessa så kan vi övriga få några turer.

Ska inte hela kommunen leva?

Ni lägger väl inte alla pengar på de kommande superbussarna i Örebro?

Ser fram mot vad Region Örebro har för lösning på mina frågor!

Värna om landsbygden!

”Hamperesenären”

Örebro

Svar direkt:

Först och främst vill jag säga att jag blir glad när jag läser att du är en trogen bussresenär, och att du varit det i nästan ett halvt sekel. För i dag väljer de flesta att ta bilen och snittet som åker på 722 :an är två per avgång. Länstrafiken går mot ett minus på 75 miljoner kronor och för att klara att minska detta måste vi ta svåra beslut. Vi kan inte fortsätt köra all den trafik vi gör i dag, det är inte försvarbart ekonomiskt, då våra skattemedel även ska räcka till den sjukvård som länets innevånare behöver och all annan verksamhet som regionen ansvarar för. När vi tar beslut om neddragningar i trafiken är utgångspunkten att så få som möjligt ska drabbas, och att den trafik som är kvar ska vara riktigt bra. Men för dig och andra som åker förstår jag verkligen att det kommer bli svårt att lösa hur ni ska ta er till arbete och aktiviteter, om ni i dag är beroende av att bussen går.

Under nästa år hoppas jag vi ska kunna presentera ett alternativ för de resenärer som saknar tillgång till kollektivtrafik i traditionell mening, genom att införa så kallad anropsstyrd närtrafik. Den kommer göra det möjligt för den som bor på landsbygden att tider då färre reser (ej morgon och eftermiddag) boka hämtning vid bostaden eller vid en närtrafikhållplats för transport till exempelvis närmsta affär, vårdcentral eller annan service för samma taxa som bussen.

Avslutningsvis vill jag förtydliga att de förändringar av kollektivtrafiken i syd-östra länet som vi nu diskuterar, och som ger en besparing på cirka åtta miljoner kronor, fortfarande är under utredning. Ärendet är just nu ute på remiss för att berörda kommuner ska kunna ge sin syn på de föreslagna ändringarna. Ett beslut fattas av oss i samhällsbyggnadsnämnden efter sommaren.

Nina Höijer

Socialdemokraterna, regionråd