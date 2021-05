Hümmet slog till igen – satte avgörandet i ÖSK:s mäktiga vändning: ”En otroligt skön känsla”

Det började dock inget bra för ÖSK nere i Göteborg. Efter fem allsvenska matcher kom ÖSK till spel mot BK Häcken med fyra poäng. Det enda laget som varit sämre var just hemmalaget Häcken som stod som jumbo inför matchen.

Det var Häcken som började bäst i ångestmötet. Hemmalaget som tidigt tag i matchen och när första halvlek var över stod det 2–0 och ÖSK hade fått iväg ett enda avslut.

– Vi blir lite långa i första halvlek fick inte riktigt tiden. Det fanns ytor att spela på och vi snackade i halvlek om att våga spela mer. Vi kom ut med en helt annan attityd och försökte spela i andra halvlek. Vi är bra på att spela och vi tror på idén.

Det syntes även skillnad på planen. ÖSK var mer där i andra halvlek och kunde få till flera bra anfall. Något som inte synts till i den första halvleken.

– Vi får in en boll med typ 20 minuter kvar som ger energi. Skillnaden var att vi körde all in och brydde oss inte så mycket. Vi gör vårt och om vi förlorar så förlorar vi, oftast betalar det av sig. Idag vinner vi med 2–3 och det är en otroligt viktig match för oss moraliskt sett.

Det blev seger efter en näst intill mirakulös vändning från ÖSK. Deniz Hümmet hann med att träffa målramen innan han kunde trycka dit avgörandet.

En stökig situation i straffområdet och bollen landade till slut hos David Seger. Seger skickade iväg en snedträff mot mål som Hümmet kunde styra upp i nättaket.

– Fantastiskt. Det är klart att mitt jobb är att göra mål och assist och när jag får göra det så är det en otroligt skönt känsla. När det ger oss segern, det är otroligt skönt. Alla grabbar som startade, alla som kom in gör en otrolig laginsats. När vi får trycka in den i 84:e så är det en otrolig känsla, menar Hümmet.

Hur mycket hann du tänka när bollen dök upp framför dig?

– Jag förväntar mig alltid att det blir en felträff eller att den hamnar framför mig. Det gjorde den och då gäller det bara att få iväg ett snabbt avslut. Då tänkte jag bara "högt" eftersom det var så mycket folk där. Den gick i nättaket och det var ett bra och påpassligt mål, berättar Hümmet.

ÖSK har på två matcher helt lyckas vända sida på den här allsvenska säsongen. En stark seger hemma mot Halmstad som nu följdes upp av en fantastisk vändning borta mot BK Häcken.

Något som knappast kunde komma lägligare när ett derby väntar bakom knuten. Något som Deniz Hümmet är väldigt taggad på.

– Jag vet knappt när det senaste derbyt var i allsvenskan. Det säger sig själv att det kommer vara otroligt roligt. En viktig match för oss och våra supportrar, vi kommer göra allt för att vinna. I slutet av dagen så är fotboll väldigt mycket psykiskt. Vi kommer från två starka matcher där laginsatsen har vart otroligt stark. Jag längtar oerhört mycket, det ska bli jättespännande, avslutar Hümmet.