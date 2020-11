Hur mår vi egentligen av att leva med en pandemi – Malin vet: ”Människan glömmer snabbt”

Jag får ett mejl från min syster:

”Nu har jag ingenting inplanerat. INGENTING.”

Hon är uttråkad. Precis i linje med flera av deltagarna i studien.

Själv odlar jag en stegrande panikångest för min dotters framtid. Kommer ord som demokrati, fred och välstånd bara vara historiska reliker för henne?

De känslorna delar jag i min tur med Malin Anniko:

– Min sambo och jag har pratat en del om det, att vi inte längre kan ta grejer för givet. Vi vet inte vilken värld barnen kommer leva i.

Vi sitter i den dunkla belysningen längst in på Hälls konditori vid Stallbacken. Här är vartannat bord överkryssat med AIK-färgad tejp. Inte för att det behövs, vi är bara en handfull gäster på hela kaféet.

Men även om Malin och jag delar samma oro har hon – psykolog och allt – ett mer rationellt förhållningssätt till det.

– Nu har vi pandemin, klimatet och på det det amerikanska valet – känslan är att allt går åt skogen. Å andra sidan har det funnits andra kriser i många generationer före vår, till exempel Kalla kriget med allt vad det innebar.

Att ha en känsla av att vara central i allt det här är i sig inte så bra

Det betyder inte att hon vill spela ner betydelsen av den här tiden. Hon har full förståelse för oss som går runt och grubblar över att vi lever i en historisk tid (det förpliktigar väl, borde man agera på något särskilt vis?).

– Det här är den största världsomfattande krisen som vår generation genomgått. Och alla kriser som på något vis innebär fara eller hot mot livet kan relatera till posttraumatisk stress.

Men det vanligaste, tror hon, är att ångest, depressioner och missbruk ökar till följd av pandemin.

Kan det vara funktionellt att tänka att man lever i en historisk tid, så är man lite mer förberedd på vilken skit som än kommer?

– Att ha en känsla av att vara central i allt det här är i sig inte så bra, då överdriver vi vår egen situation eller hur stor krisen är. Och det vet vi inte än, det kan bara historien avgöra. Men det skulle också kunna ge en känsla av att vi upplever något tillsammans, att man är med i ett sammanhang.

Egentligen är det ju inte det här hennes studie handlar om. Deras fokus är på hur människor hanterar situationen vi befinner oss i ur ett psykologiskt perspektiv. Totalt är det 30 länder, spridda över alla världsdelar, som medverkar i forskningsprojektet.

– Det vi sett än så länge är att det är bättre om man kan hitta något meningsfullt i det som sker, till exempel genom att hjälpa andra. Många känner mer hopp om de försöker göra något bra av situationen.

Andra resultat av studien är att de som bor ensamma mår mer dåligt. Men det gäller också för de som bor ihop med många andra.

– Det här är rena spekulationer men det kan ju vara så att i länder som haft lockdown har det varit extra tufft för till exempel barnfamiljer som inte fått gått ut.

De ansåg att Sverige var beredda att offra folk för pengarna

Resultatet skiljer sig åt mellan grupper. Studenter är en grupp som upplever mer ohälsa just nu. Kvinnor är en annan.

Pandemin har också inneburit att vi konfronterats med vår egen dödlighet. Och andras.

– Det är något vi sett i studien, en del upplever att människor nu visar att de bryr sig om varandra.

Andra deltagare i studien är tvärtom upprörda och tycker att människor inte respekterar varandra.

– Där ser vi mycket irritation och mycket ilska. På landsnivå har vi haft med variabler om det är ett individualistiskt eller kollektivistiskt samhälle. Men där har vi inte sett att det har gjort någon större skillnad för hur folk mår.

Hon tror att vi i Sverige uppfattar oss som individualister men tycker att det är motsägelsefullt.

– Vi har en kollektivistisk syn på staten. Det är därför vi kunnat haft den här strategin i Sverige och att den fungerade så långt som den gjorde – för vi har stor tilltro till staten.

– I många andra länder kör man lockdown för man vet att det inte hjälper att bara säga till.

Han har också beskrivit hur snabbt folk förlorade sin sociala kompetens

I SR:s Europapodden vittnade de nordiska korrespondenterna i våras om att de fick utstå en del ilska på grund av det, att vi inte stängde ner samhället som alla andra. I sitt arbete, särskilt i den här studien, samarbetar Malin Anniko med folk från hela världen. Men på jobbet har hon sluppit pikarna, till skillnad från i privatlivet.

– Min sambo är från Australien. Där har de relativt sett inte drabbats lika hårt av covid-19, men de har ändå haft en ordentlig lockdown. Då var de rätt irriterade på den svenska strategin. De ansåg att Sverige var beredda att offra folk för pengarna.

Nu lutar de mer åt att det kanske inte var så dumt ändå.

– De har sett att våra barn mår bättre än barn i länder där man inte kunnat gå i skolan och att det ändå inte stoppar pandemin att stänga ner. Jag antar att många av våra bekanta, hans familj, efter ex antal veckor i lockdown började känna att det inte var värt det.

Kan det inte vara så att en del av den aggressivitet som riktades mot Sverige i våras också rörde sig om avundsjuka?

– Ja, säkert. Vi har en ny kollega som jobbade i Storbritannien tidigare, han är helt överväldigad över att kunna röra sig fritt igen. Förutom hur begränsande det varit har han också beskrivit hur snabbt folk förlorade sin sociala kompetens.

Det vore ju spännande, om den bestående effekten av coronakrisen skulle vara att vi blev lite mer socialt obekväma (då hoppas jag att vi alla beter oss som Sofie i Lisa Langseths nya kritikerrosade Netflixserie ”Kärlek och anarki”).

– Det är otroligt svårt att säga om det här kommer få några avgörande konsekvenser på samhällsnivå. För en del människor har tillvaron absolut förändrats, men många kommer bara glömma och fortsätta i gamla hjulspår, säger Malin.

– Människan glömmer snabbt.

Faktum är att hon ser det som ett överlevnad- eller sundhetstecken.

– Man kan inte leva i en ständig påminnelse av kris. Vi behöver vardagen.

Tidigare i år släppte sociologen och författaren Roland Paulsen boken ”Tänk om – En studie i oro” i vilken han ställer frågan varför vi mår så dåligt när vi har det så bra. Det är en åsikt man snubblar över då och då, att vi i västvärlden lider av så mycket psykisk ohälsa till skillnad från folk som lever i mer utsatta delar av världen. Riktigt så enkelt är det inte, säger Malin Anniko.

– Det finns forskning om hur människor mådde under världskrigen som visar att även om den psykiska ohälsan gick ner under själva krigen så ökade den betydligt mer efteråt, människor kan växa av kriser men vi mår inte bra av att leva i livshotande kriser under längre tid.

– Det man menar när man säger så tror jag handlar om att vi här har högre nivåer av lättare psykisk ohälsa – ju lättare livet är desto mindre vana blir vi vid att hantera kriser.

Och så säger hon något som åtminstone jag finner tröstande just nu:

– Alla drabbas av negativa kriser.

– Att vi upplever mer stress i den här situationen är inte onormalt, det är en reaktion på omständigheterna.

Och min uttråkade syster får rådet att hitta en ny hobby att mota bort tristessen med.

– I svaren kan vi dels se mycket oro för att nära och kära ska bli sjuka, men också känslan av att vara uttråkad. Många av de plus vi haft i tillvaron är borta. Det kanske är tråkigt men man har mer tid över för annat. Och det gäller att hålla plusen vid liv, även om det inte är precis samma plus som man hade innan.