Hur säkert är Bank-ID?

När Bank-ID kom trodde man att detta var en sak mellan mig och banken, men nu ska man använda det i alla möjliga sammanhang. Senast nu när jag skulle ställa en fråga till en för mig totalt okänd liten firma som hyr ut olika grejer. Det fanns ingen annan kontaktväg än genom registrering via Bank-ID.

Sen måste man ju få undra lite – om man nu kan skaffa sig åtkomst till någons bankkonton bara genom att bevaka internettrafiken och samtidigt be vederbörande att logga in med sitt Bank-Id, så kan man väl utveckla system som kontinuerligt, eller på löneutbetalningsdagen, söker igenom informationen på nätet och registrerar när någon loggar in på sin bank.

Jag känner mig inte trygg med nuvarande system!

”Ifrågasättande medborgare”

Lindesberg