Hur värnar vi demokratina i klimatdebatten?

Att låta alla komma till tals och att kunna diskutera sakfrågor utan personliga angrepp är fundamentalt för

att värna om en levande demokrati som människor vill engagera sig i. Debatter med personangrepp sker ofta mellan personer som är föga insatta i det ämne som diskuteras. Tyvärr omfattar det inte sällan även personer med olika samhällsuppdrag där man har anledning att förvänta sig att kunna debattera seriöst.

Enligt Kantar SIFO:s Förtroendebarometer för 2020 har endast 35 procent av alla personer över 16 år stort eller ganska stort förtroende för medias rapportering av klimat- och miljöfrågor. Hade man gjort vederbörlig skillnad på dessa två begrepp, hade siffran för klimatfrågorna med all sannolikhet varit ännu lägre. Klimatet är statistik över vädret under 100 år eller mer och allra minst 30 år. Detta blandar många ihop med väder, miljöfrågor, ekologisk mångfald, hållbarhet mm. Men uppenbarligen har många människor nu vaknat till och har således blivit allt mer kritiska till de många överdrivna larmrapporter som vi dagligen matas med.

Det som driver mig är mitt intresse för att människor i en öppen demokrati ska nås av fakta och uppmätta värden

Jag har under flera år argumenterat med uppmätta fakta angående klimatfrågor, som att medeltemperaturen på jorden stiger med ca 0,15 grader per decennium, vilket ger en dryg grad fram till år 2100, inte de 3-10 som man hotar och hotat med. Havsnivån ökar med cirka 2-3 mm per år beroende på mätmetod, vilket ger ca 16-24 cm fram till år 2100, inte de 3-10 meter man hotar och hotat med.

Trots att den koldioxid som människan tillför ökade efter andra världskriget (utgör dock endast cirka 4 procent av all koldioxid) varnade man på 1970-talet för kommande istid. Före världskrigen, när vi inte hade någon mänsklig koldioxid att tala om alls, steg temperaturen lika mycket eller mer än idag. När temperaturen stiger varnar man för klimatkris, när den sjunker varnar man för klimatkris och när temperaturen varierar varnar man för klimatkris. Detta borde rimligtvis innebära att man ifrågasätter informationen och vilja veta mer.

Jag har därför argumenterat för att vi i en öppen demokrati måste låta även andra klimatforskare komma till tals än de som hävdar att vår civilisation går mot sin undergång eller att stora delar av jorden kommer översvämmas och bli obeboelig.

Vad möts jag av på sociala medier och på NA:s debattsidor? Jo, påståenden av ett tidigare kommunalråd att man inte värnar om sina barnbarn och att man tillhör samma kategori människor som förr trodde att jorden var platt. Samma person reagerar inte när ärkebiskop, filosofer, kulturpersonligheter, idrottsstjärnor och barn i SVT diskuterar klimatet. Däremot ondgör sig vederbörande på sociala medier över att amatörer får diskutera coronaviruset…

Andra debattörer som inte begagnar sig av faktaargument utan av personliga påhopp, visar sig vid närmare undersökning arbeta för eller vara ägare av vindkraftbolag, batteriföretag, biogasanläggningar mm.

I en debattartikel angriper en person mig för att jag driver konspirationsteorier och för att ingå i ett svenskt nav av organiserat nätverk, finansierat av fossilindustrin och drivna av högerkrafter som hotar vår demokrati.

Jag är inte medlem i något nätverk, inte i något politiskt parti, driver inte någons intressen och är inte finansierad på något sätt. Det som driver mig är mitt intresse för att människor i en öppen demokrati ska nås av fakta och uppmätta värden. Själv representerar han en socialistisk tankesmedja som vill förändra världen…

Han hänvisar till artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Cirka 2 000 av sådana forskningsrapporter har visat sig utgå från scenarier som till och med IPCC bedömer som ytterst osannolika.

Han påstår vidare att det bland forskare i relevanta vetenskapsområden råder en näst intill hundraprocentig konsensus att det pågår en temperaturhöjning som kan komma att få katastrofala konsekvenser. Han har uppenbarligen inte läst den skrivelse till FNs högsta ledning som nu 840 vetenskapsmän från hela världen, varav 18 från Sverige, har skrivit under.

Det går att bry sig i människor som har det svårt, om viktiga miljöfrågor, om jämställdhet och att sätta gränser för kapitalismens avarter, utan att vara kommunist, socialist, miljöfundamentalist, ohämmad globalist eller fascist. Och det går att diskutera klimatfrågor och hålla sig till fakta utan personliga angrepp.

Göran Wickström

Örebro