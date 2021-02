Hurra för bokbussen!

Förr i tiden – före pandemitiden – kom bokbussen regelbundet till Grönbo.

Under 2020, när vi varit i karantän, har bland annat tillgång till litteratur varit mycket viktig. Tråkigt nog kom ingen bokbuss under en lång period. Utlovade besök ställdes in. Ny buss med problem? Brist på personal?

Så kom den ett par gånger med bemanning, som inte visste vilka vi var, eller vad vi brukade låna. Ett tappert försök men tyvärr saknades den kompetens, som krävs för det mycket specifika arbetet ”ute i bygden”! En kompetens, som innebär en kombination av människokunskap, servicesinne, bokkunskap, näsa för vad som intresserar olika personer och minne för vem som lånar vad, nyfikenhet på ny litteratur samt körförmåga på byvägarna (och inte minst busskort)! Att komma till och hitta oss boklånare på alla plan!

Så, i december, ringde Mimmi och frågade: Vill ni ha en bokkasse? – Ja tack!

Mimmi och ”Bob” kom, öppnade dörrarna och där stod kassarna på trappsteget! Och vi som lånar i Grönbo kunde plocka upp ”guld” ur kassarna – författare vi kände och ville läsa, nyutkomna böcker, gamla godingar, en kombination av lättare och tyngre litteratur – julen och innesittartiden var räddad!

Häromdagen fick vi en ny påringning – bokkasse på väg! Vilken lycka att hämta ut en laddning böcker, som räcker en månad. Och för min del, bara en enda bok jag läst förut!

Så tack för bokbussen och Tack till Mimmi! En oerhörd tillgång för biblioteket och för alla bokläsare, som får möta litteraturen på hemmaplan och får precis den service som vi önskar!

Anne-Marie Wallman

Grönbo