Hus och bostadsrätter i Örebro ökar i pris

Lägenhetspriserna i Örebro har snart hämtat upp tappet i pris från slutet av 2016.

Bostadsrätterna i Örebro har ökat mycket i pris under senaste året. Priserna är snart tillbaka till rekordpriset från november 2016. Det visar siffror från Svensk mäklarstatistik.

I november 2016 nådde kvadratmeterpriset för en bostadsrätt i Örebro 26 153 kronor. Efter det dök priset för att till slut landa på 22 479 kronor i april 2018. Sedan dess har priset ökat och var nu i juli 25 447 kronor.

Sedan bottennoteringen på bostadsrätter 2016 har priset ökat med 13 procent.

En titt på siffrorna i övriga länet visar att genomsnittspriset för en bostadsrätt ligger på 5 000 - 15 000 kronor per kvadratmeter, lite beroende på kommun.

Även villorna ökar i pris. Under senaste året har de ökat i pris med 7 procent i Örebro. Snittpriset ligger nu på 3 210 000 kronor. Vidare så ökar stadigt skillnaden mellan taxeringsvärdet och priset på en såld villa. För tre år sedan låg försäljningspriset på ett och ett halvt taxeringsvärde i snitt. I dag är siffran 1,67 gånger taxeringsvärdet.

Om man tittar på priserna i Sverige kan man konstatera att Örebro län tillhör lågprislänen, både när det gäller bostadsrätter och villor.

Rikssnittet för en bostadsrätt är 38 860 kronor per kvadratmeter. Där ligger pristoppen i augusti 2017 på 41 000 kronor per kvadratmeter en bra bit över dagens priser. Stockholms län och stad toppar med ett kvadratmeterpris på uppåt 60 000 kronor.

Snittpriset för en villa i Sverige var i juli 3 160 000 kronor. Det är något lägre än priset för en snittvilla i Örebro som ju var 3 210 000 kronor. Snittet för länet som helhet är 2 068 000 kronor. För landet som helhet har priset gått upp med 1,5 procent under året eller 3 procent under de tre senaste månaderna. I länet har priset ökat med nära 5 procent under året.

I riket ligger skillnaden mellan taxeringsvärdet och försäljningsvärdet för villor på ungefär detsamma som i Örebro. Försäljningspriset i riket ligger på 1,7 gånger taxeringsvärdet.

I Sverige såldes under det senaste året 54 976 villor, varav 1 759 i Örebro län.

Antalet sålda bostadsrätter i Sverige var 107 820. Siffran för länet är 2 234 stycken under senaste året, varav 1 524 i Örebro.