Hyllades av Örebrotränaren – nu förklarar Warg smällarna mot lagkamraterna: ”Behöver inte vara bästa vänner på träning”

Torsdagens internmatch har just avslutats när Stefan Warg möter upp för en pratstund. Det blev ju en sådan i stället för det genrep som skulle spelats mot Brynäs. Men motståndarna ställde in på grund av sjukdomar.

– Det är en jävla skitsituation vi är i just nu, säger Warg och suckar.

– Men vi försöker lösa det bästa sätt. Klart att det är svårt att få till det som en riktig match även om det är helt okej intensitet och så där ändå.

Men som en riktig match, det är svårt att nå upp till på internmatcher, menar Stefan Warg.

– Det är klart att de sista procenten saknas. Så där som man verkligen tänder till på en match, det är en speciell känsla att spela en riktig tävlingsmatch.

Stefan Wargs lag, röda, gick dock segrande ur matchen som fick avgöras efter förlängning så en viss nöjdhet fanns ändå. Samtidigt som han passar på att pika målvaktstränaren Kristoffer “Hästen” Ericson.

– Ja, exakt. Vi hade lite domslut mot oss så det är bra att få träna på det med. “Hästen” ska få en lektion i hur offside fungerar. Men man får köpa det, det kommer ju bli fel under säsongen också. Man får bita sig i fingrarna och sluta skrika.

Jaså, han dömde från båset?

– Ja, han körde från de vitas bås och det hjälpte dem så klart (skratt).

Däremot hade han inga invändningar mot huvuddomaren, den assisterande tränaren Jörgen Jönsson.

– Nej, Jörgen gjorde en gedigen insats.

Jag ser potentialen i gruppen. Det är min känsla efter de här åren där jag varit med och känt på lite olika lag

Stefan Warg går in i sin andra hela säsong i Örebro Hockey sedan han återvände under sluttampen 2019. Från och med i fjol har han ett A på bröstet som assisterande kapten och den 30-årige örebroaren har hyllats av assisterande tränaren Christer Olsson. Som uttryckte stark beundran över Wargs sätt att ge allt på varje träning och att alltid spela fysiskt. Det är en beskrivning som han själv gärna skriver under på och det finns också ett syfte i att vara lite obekväm mot sina lagkamrater på träning.

– Jag har känt att den här gruppen har ganska stor potential den här säsongen. Jag vill göra gruppen den tjänsten att jag utmanar forwards och är hård mot dem på träning så det ska vara förberedda på det på match. Vi har varit öppna med att alla ska göra varandra den tjänsten. Vi ska försöka att ha en riktigt hög lägstanivå på träningarna den här säsongen.

Är det något som saknats tidigare?

– Nej, saknats tycker jag inte. Vi tränade bra förra året också, men man behöver inte alltid vara bästa vänner på träning. Vi kan vara vänner efteråt men på träning gör det inget att ha den lilla hatkänslan till varandra och locka fram de sista procenten.

Känner du att det här är en grupp du kan bete dig så mot?

– Jo, det är det jag säger. Jag ser potentialen i gruppen. Det är min känsla efter de här åren där jag varit med och känt på lite olika lag. Vi har ett jäkla go i gruppen och en bra mix av spets och de som verkligen jobbar hårt på isen.

Stefan Warg har själv tagit steg i fysträningen. Stark har han alltid varit men helt uppenbart har konditionen blivit bättre. Det visar inte minst det faktum att han i våras på roddmaskinen slog klubbrekord på 3000 meter på tiden 10.07. Resultaten är något han märker av på isen.

– Jo, det känner jag. Hela den här biten att vara delaktig över hela banan och i spelet. Jag kan ligga på och vara intensiv i egen zon men ändå orka trycka upp i anfallet och vara delaktig offensivt. Framför allt kanske jag kan tugga mer minuter om det skulle behövas.

Kanske är Stefan Warg bättre än någonsin. Det visar sig när det väl är allvar. För snart är det allvar när SHL startar, för Örebros del på torsdag hemma mot HV71. En premiär som inte kommer vara som någon annan med förutsättningarna med covid-19 och tomma läktare.

Känner du att det börjar dra ihop sig till premiär? Och nu får du vara uppriktig.

– Om jag ska vara uppriktig? Haha. Både ja och nej ska jag svara. En liten del tänker så här med tanke på det som varit sista veckan, kommer vi få ihop det här? Hur ska det funka? Det är mycket frågetecken. Samtidigt är det min uppgift att vara redo på torsdag och det är det jag fokuserar på. Men vad fasen, vi läser och funderar vi med, så klart.

Ni är människor ni också.

– Exakt.