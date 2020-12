Hyreshöjning i Askersund – så mycket mer får du betala

Den 1 januari nästa år kommer flera Askersundsbor se en ökning på deras hyra.

Ökningen är en procent, alltså motsvarade 60 kronor i månaden för någon som betalar 6000 kronor för sin bostad. I ett pressmeddelande från Hyresgästföreningen skriver de att det innebär att den genomsnittliga hyreshöjningen under de senaste åtta åren ligger under en procent per år. Samt att den genomsnittliga hyran i Askersundsbostäder har under samma period gått från att vara bland de högsta i länet till en av de lägsta.

– Uppgörelsen innebär att det fortsatt är jämförelsevis låga hyreshöjningar i Askersundsbostäder och det får vi vara nöjda med, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Jonas Gabrielsson i ett pressmeddelande.

- Samtidigt ger uppgörelsen Askersundsbostäder möjlighet att fortsätta med sina satsningar på underhåll och att tillhandahålla god boendekvalitet till sina hyresgäster.