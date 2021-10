Hyror som möter en stark ekonomisk återhämtning

... till Helena Frisk, NA den 1 oktober.

Den svenska ekonomin är inne i en stark återhämtningsfas. Utbudet har dock svårt att möta den snabbt växande efterfrågan, vilket har lett till ökade kostnader för många företag. För att säkra hyresrättens utveckling måste de årliga hyresförhandlingarna mellan hyresvärdarna runt om i landet och Hyresgästföreningen spegla denna verklighet.

Helena Frisk, ordförande i Hyresgästföreningen Region Mitt, skriver i Nerikes Allehanda den 1 oktober att ”allt talar för att det är hyresgästernas tur att få en välbehövlig paus från hyreshöjningar”. Siffror från Konjunkturinstitutet visar att nedgången i den svenska ekonomin under 2020 blev mindre än befarat. Under andra kvartalet växte den svenska ekonomin med nästan 10 procent i årstakt. De flesta prognoser pekar på att BNP kommer att växa med runt 4 procent såväl i år som nästa år. Med andra finns det mycket som tyder på att vi går en stark ekonomisk återhämtning till mötes. Detta i tider då kostnader för olika former av insatsvaror, så som både byggmaterial och vitvaror, kraftigt ökar – eftersom efterfrågan tagit fart. Det ökar kostnaderna även för den som förvaltar hyresrätter.

Våra medlemmar vill tillhanda väl underhållna hyresrätter, och för att det ska kunna ske måste de kollektivt förhandlade hyrorna få utvecklas i takt med den övriga ekonomin.

Peter Sörman

samhällspolitisk chef Fastighetsägarna Mittnord