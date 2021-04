Hyttans hemligheter tillbaka till sommaren - tjuvstartar med äggjakt

Förra sommaren ställdes evenemanget Hyttans hemligheter i Löa helt in på grund av corona-pandemin. Nu planeras det för föreställning till sommaren.

– Vi ska framföra den föreställning vi fick ställa in förra sommaren. Nu hoppas och tror vi att restriktionerna lättar till sommaren så att vi kan bjuda in till ett corona-anpassat sommaräventyr utomhus i Löa hytta, säger Eva Persson, projektledare för Hyttans hemligheter.