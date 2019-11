I kväll spelar Weeping Willows i Örebro med tema framtiden

När Weeping Willows påbörjade sitt album "After us" upplevde de att ingen pratade om klimatet. Greta Thunberg hade inte börjat skolstrejka och "flygskam" var varken ett allmänt känt begrepp eller känslotillstånd.

- Då skrev jag låtarna för att jag kände att "fan det är ingen som pratar om det här", säger Magnus Carlson.

När fullängdaren släpptes i våras diskuteras ämnet överallt.

Weeping Willows grundades 1995 och slog igenom med debutalbumet "Broken promise land" 1997. Men när Magnus Carlson var en av fjolårets sommarvärdar i P1 handlade det inte om bandets historia, utan pratade om sin egen klimatångest och intervjuade experter på ämnet. Sedan dess har bandet alltså fortsatt att prata om klimatet med hjälp av musiken. Albumet innehåller titlar som "There's no hiding place", "Endless sleep", "Save us from ourself" och "Judgement day".

– Det är mer en dystopisk tanke på att livet någon gång tar slut och då vill man inte behöva skämmas. Sedan vill jag att mina texter ska vara lättbegripliga och det kommer nog från något slags punkgrej, man vill att en låt tydligt ska handla om en sak, säger Magnus Carlson.

Sofia Sundström/TT