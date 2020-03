Idag testar SOS signalen för Viktigt meddelande till allmänheten – så tolkar du ljuden i ett skarpt läge

Signalen testas i mars, juni, september och december – på den första helgfria måndagen i respektive månad.

Den ska nå samtliga medborgare och syftar till att varna eller uppmärksamma människor på utsläpp av farliga ämnen, allvarliga olyckor och bränder. Den kan också ljuda vid annan fara, krig eller flygöverfall. Om signalen ljuder då det inte är ett testtillfälle ska du gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och söka information genom Sveriges radio P4, SVT text sidan 599 eller krisinformation.se.

Signalen består av en sju sekunder lång ton, 14 sekunders tystnad och ytterligare en sju sekunder lång ton. Testet avslutas med en ton som är 30 sekunder lång. I ett skarpt läge betyder denna ton faran över.

SOS har under de senaste åren utvecklat fler kanaler att nå medborgarna via. 1 juli 2017 införde man ett system via vilket man kan skicka VMA via SMS till samtliga mobiltelefoner i ett drabbat område. Sedan augusti 2019 kan man även få Viktigt meddelande till allmänheten via SOS alarms app, 112-appen.

Så tolkar du signalen i ett skarpt läge:

■ VMA: 7 sekunder ljud, 14 sekunder tystnad

■ Flyglarm: Korta signaler i en minut

■ Beredskapslarm: 30 sekunder ljud, 15 sekunder tystnad

■ Faran över: 30 sekunder ljud