Ideologisk debatt om omsorgsschemat ”Klassisk högerpolitik”

Debatten kom att handla om det så kallade hälsoschemat, som införts bland kommunens vårdpersonal efter att en tjänst från en konsult från företaget Timecare köpts in. Införandet var en del i ett stort omställningsprojekt som pågått i kommunen under fem år. Ett 100-tal anställda inom de kommunala omsorgerna har i olika omgångar protesterat mot det nya schemat under snart ett och ett halvt års tid, och det har gjort avtryck i politiken. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hade lämnat in två motioner vardera, om att skapa ett bättre schema för personalen, om att införa frivilliga delade turer, och om att i förtid införa det heltidsmått som fackförbundet Kommunal ska införa i april 2022.

Therese Magnusson (S), menade att införandet av heltid som norm inom omsorgerna i Laxås fall har haft en negativ inverkan på arbetsmiljön. Heltid som norm är en fråga som drivits av fackförbundet Kommunal.

– Införandet av heltid som norm anges som största påverkansfaktorn på kostnaderna inom omsorgen. Men införandet av heltid som norm betyder inte att arbetsmiljön ska försämras. Det finns idag ingen tid för återhämtning, sa Therese Magnusson (S) och citerade Tobias Baudin, förbundsordförande i fackförbundet Kommunal, som kallade hälsoschemat för ett ”otyg som vi måste få stopp på” och uppmanade arbetsgivare att lyssna på sina medlemmar i Kommunal om de ville ha sin personal kvar.

Anette Schön (KD), ordförande i social- och omsorgsnämnden, svarade.

– De genomförda förändringarna har sänkt äldreomsorgens personalkostnader, men verksamheterna ligger fortfarande högt över budget. En extern ekonomisk analys pågår och vi har inte sett resultatet ännu, sa hon.

Hon menade att schemaomläggningen har hjälpt arbetsgivaren att möta upp arbetstagarnas rätt till heltid.

– Vi har inget val där, det har avtalats centralt. Heltid är inget vi driver från vårt håll, utan det kommer från facket och SKR, sa hon.

Sara Pettersson (MP), hänvisade till den svenska fackliga traditionen och menade att schemaläggning ska skötas mellan arbetsmarknadens parter utan inblandning från politiker.

Ylva von Scheele (M) hänvisade till att centraliseringen av äldreboenden i Laxå både hade haft negativ inverkan på arbetsmiljön och på landsbygden där det tidigare låg äldreboenden.

Clara Ericson (V) ville veta kostnaden för att införa frivilliga delade turer inom äldreomsorgen. Det framgick inte av det svar som förvaltningen gett, och hon yrkade därför på återremiss på sin motion om frivilliga delade turer.

– Vi är faktiskt inte helt frikopplade från kommunen som arbetsgivare. Vi sätter ramar och pekar ut riktning, som har betydelse för hur de tjänstepersoner som hanterar de här frågorna agerar. Det här blir så tydligt klassisk högerpolitik, sa hon.

Någon återremiss blev det inte. Efter flera ajourneringar landade debatten i att motionerna var besvarade.