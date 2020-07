Idol-Astrid byter namn – vill hjälpa andra och sig själv: ”Jag har vägrat ta emot kärlek ”

Den nya ep:n ”Ex Animo” släpptes för drygt en vecka sedan. Och det uttrycket betyder ”från hjärtat”.

– Det finns en frustration, sorg och känsla av ensamhet i varje låt. Och alla låtar är egna på något vis. Det är en brutal ärlighet som är ny för mig, säger Astrid Risberg om skivans fem låtar.

All musik är skriven och inspelad på hennes telefon. Det är en Iphone 6 med tillhörande hörlurar.

– Musiken är inte mixad och den är inte finslipad, utan den är rostig. Jag tycker det är charmigt och mest naket så. Jag släppte den själv på Spotify och kan säga: det här har jag gjort helt själv.

Runt samma tid bestämde sig Astrid även för att byta artistnamn. Hon vill skapa sig ett namn som inte är Astrid Risberg eller Idol-Astrid. Det blev namnet ”Roach”, som kommer från engelskans cockroach och betyder kackerlacka på svenska.

– Jag har tänkte på det här länge. En kackerlacka betyder återfödelse och envishet. Javisst, det är ett skadedjur, men om jorden går under överlever de. Jag finner dem fascinerande och kan relatera.

– Jag kommer från en familj med missbruksproblematik och jag har varit längst ned i samhällsträsket. Det är fruktansvärt mycket fördomar och bilden stämmer aldrig.

Astrid kom på femte plats i fyrans program Idol och sedan den tiden har det hänt en del förändringar i hennes liv.

– I den perioden som jag är i just nu är det jättemycket förändringar. I mig själv och runt omkring mig. Alla vet att jag är sjuk i huvudet. Alla som har sett Idol vet det. Jag skyltar inte med det, men jag är inte blyg med att säga det.

– Jag har inte mycket att dölja – take it or leave it. Om man ska hjälpa andra måste man börja med sig själv och prata om sig själv.

Astrid fortsätter att berätta att psykisk ohälsa är väldigt viktigt att prata om.

– Det är stigmatiserat och tabubelagt. Psykisk ohälsa och missbruk – det får man inte snacka om i Sverige. Det tycker jag inte om och jag vill gärna ändra på det.

När Astrid var 16 år fick hon diagnosen borderline, som också kallas emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS). Det innebär väldigt förenklat ”... att du hanterar starka känslor på ett sätt som kan bli skadligt för dig själv”, enligt 1177 Vårdguiden.

Och på senare tid har hon fått andra fysiska symptom.

– Jag är väldigt känslig för sinnesintryck och det begränsar mig skitmycket. Det är som att jag absorberar allt som är runt omkring mig som till exempel ljus, lampor och tegelbitar. Jag ser allt och det är jättestimulerande.

Nu är tanken att hon ska kolla upp vad det beror på och få hjälp. Men i april påbörjade hon en behandling för sin borderlinediagnos. Hon skulle ha påbörjat den i tonåren, men hon var inte redo för det och ville inte ha någon hjälp.

– Nu har jag kommit till en plats där jag vill ta hand om mig själv. Jag vill ändra på de beteendena som är skadliga för mig och för andra. Jag vet att jag har sådana, men alla människor har dem. För mig kanske det blir mer extremt liksom, eftersom att jag har den diagnosen.

– Jag vill hitta någon inne frid. Det är det som jag strävar efter och jag är på väg dit. Jag var min egna största fiende jämt och jag har vägrat ta emot kärlek. Jag har bara överlevt i 20 år egentligen.

På grund av diagnosen har Astrid haft svårt att behålla ett jobb. Hon måste brinna för det och hon har tre saker som hon brinner för.

– Antingen ska jag bli socionom, författare eller stå på scenen. Jag har sökt till socionomutbildningen här i Örebro och jag har kommit in som reserv. Och jag hoppas att jag kommer in.

Och för Astrid är det viktigt att hjälpa andra människor.

– Syftet att göra musik för mig är inte att bli känd, utan att göra skillnad i människors liv. Men för att göra det måste man nå ett visst kändisskap också. Men kan jag inte göra det då ska jag bli Sveriges vassaste soctant.

Fakta: Astrid Risberg

Från: Kolsva.

Bor i: Örebro.

Ålder: 21 år.

Artistnamn: ”Roach”.

Aktuell med: Ep:n ”Ex Animo”.

Medverkat i: Tv4:as Idol 2019, där hon kom femma.

Nummer till stödlinjer

Om du mår dåligt finns det många olika organisationer och föreningar som kan ge råd och stöd. Det kostar inget att ringa och du kan ringa anonymt. Alla stödlinjer har någon form av tystnadsplikt. Du kan till exempel kontakta:

Bris - Barnens rätt i samhället på telefon 116 111

Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80

Jourhavande präst nås via 112

Om det är bråttom 112

Du kan också prata med vänner och familj.

(Källa 1177)