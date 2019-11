Idol-Freddie om uppväxten i Örebro med kriminelle pappan: ”Kunde blivit superframgångsrik om han inte hamnat snett”

Efter en förmiddag fylld av möten, styling och repetitioner slår vi oss ner i Freddie Liljegrens loge. För några månader sen arbetade han heltid som paketleverantör för DHL. Ett helt annorlunda liv mot vad han nu vant sig vid.

Men att han skulle satsa på musiken kom inte som någon chock då hela mamma Birgitta Liljegrens släktgren är fylld av musiker. Däribland hans morfar Flore Liljegren, som var en etablerad musiker inom frikyrkorörelsen.

– Jag var bara tre-fyra år när han gick bort, men jag har ju fått höra att han var väldigt duktig på att spela gitarr och sjunga, säger barnbarnet Freddie Liljegren, som nu till viss del går i morfars fotspår.

Det är med andra ord ingen överdrift att benämna moderns del av släkten som "musikalisk ut i fingerspetsarna".

Pappan däremot. Lasse Liljegren, en välkänd man inom kriminella kretsar, tog en helt annan väg i livet.

– Han gick ju bort för några år sen (2016, 57 år gammal), men han hade en kriminell bakgrund. De första åren var bra tills jag fyllde tre, sen skiljde sig mamma och pappa och då föll han tillbaka i missbruk. Sen satt han i fängelse tills jag var sex innan han blev ren och muckade.

I samband med det startade Lasse Liljegren organisationen Kris (Kriminellas revansch i samhället) i Örebro. En ny riktning i livet som, enligt sonen, förändrade honom totalt.

– Man kan säga att det blev hans nya drog. Han jobbade konstant och var sjukt driftig. Om han inte hamnat snett hade han säkert varit superframgångsrik inom något stort företag.

Men den nyvunna framgången fick konsekvenser. Hans barn hamnade i kläm vilket gick ut över deras relation.

– Han jobbade och jobbade. Telefonen ringde stup i kvarten, så det var aldrig riktigt roligt att vara hos pappa för han var alltid igång med massa andra saker. Klart vi hade fina stunder också, men jobbet tog sjukt mycket tid så när man var där längtade man hem till mamma.

Hur påverkade det dig personligen under uppväxten?

– Mina vänner hade en otrolig respekt för pappa. Han såg ut som en riktig gangster, vältränad med mycket muskler, solbränd och tatueringar överallt. Sen gick han alltid runt med stora guldkedjor så han såg ut som en riktig maffiaboss.

2012, fyra år innan Lasse Liljegren gick bort, tvingades han lägga ner Kris i Örebro. Turerna var många men det hela grundade sig i att föreningen inte tyckte han följde de riktlinjer som fanns. Trots det tråkiga uppbrottet, minns sonen hans pappas sista år i livet med glädje.

– Det bästa med pappa var de sista åren. Han slutade på Kris och fick någon form av avgångsvederlag, så han gick hemma och bara vilade. Men lite senare drog han igång ett nytt projekt där han drev ett hem för missbrukare som kommit ut från fängelse. De fick bo där mot att de höll sig nyktra, säger han.

Hur ofta tänker du på honom?

– Jag tänker på honom nästan varje dag. Inte hela tiden, men det kommer små flashbacks. Så det är klart att jag saknar honom väldigt mycket.

Fotnot: Fredagens Idol-sändning börjar redan klockan 19.00. Det med anledning av EM-kvalmötet mellan Sverige och Rumänien som startar 20.45.

Fakta – veckans låtar

Sveriges dam- och herrlandslag i fotboll valt låtarna till fredagsfinalen.

► Tusse Chiza: "Higher love" (Steve Winwood)

► Gottfrid Krantz: "I’m In the band" (The Hellacopters)

► Freddie Liljegren: "Always remember us this way" (Lady Gaga)

► Astrid Risberg: "About you now" (Sugababes)

► Dao Di Ponziano: "One and only" (Adele)